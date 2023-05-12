В центре Мелитополя раздался мощный взрыв
Утром 12 мая прямо в центре пока оккупированного Мелитополя Запорожской области прогремел мощный взрыв.
О “бавовне” в захваченном городе сообщил городской глава Иван Федоров.
– Где именно утром неудачно курят оккупанты, выясняем, – отмечает мэр Мелитополя.
Полномасштабная война в Украине продолжается уже 443-е сутки.
За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине.
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Корректируют украинскую артиллерию и первыми помогают пехоте бороться с оккупантами – это все об аэроразведчиках, которые 24/7 держат в небе квадрокоптеры – глаза украинской армии. С помощью этих технологических птичек наши воины не только видят рашистов и днем, и ночью, но и уничтожают их, сбрасывая боеприпасы прямо на головы окупантов.Владислав Круглов