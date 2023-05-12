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Татьяна Забожко, редактор ленты

В центре Мелитополя раздался мощный взрыв

Вибух
Фото: Depositphotos

Утром 12 мая прямо в центре пока оккупированного Мелитополя Запорожской области прогремел мощный взрыв.

О “бавовне” в захваченном городе сообщил городской глава Иван Федоров.

– Где именно утром неудачно курят оккупанты, выясняем, – отмечает мэр Мелитополя.

Полномасштабная война в Украине продолжается уже 443-е сутки.

За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине.

Больше информации о войне в Украине – новости онлайн читайте в материале Фактов ICTV.

Мелітополь
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