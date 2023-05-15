Британія не передаватиме Україні свої винищувачі: у Сунака пояснили чому
Велика Британія не надаватиме Україні свої винищувачі, оскільки українські військові обрали саме американські літаки F-16.
Про це заявив 15 травня прессекретар британського прем’єра Ріші Сунака.
– Ми не плануємо цього робити. Українці вирішили тренувати своїх пілотів на F-16, і ви знаєте, що Королівські військово-повітряні сили не використовують ці літаки, – сказав він, відповідаючи на питання журналістів.
Повітряні сили Великої Британії не експлуатують F-16, на озброєнні перебувають Eurofighter Typhoon та F-35B Lightning.
Сьогодні в британському уряді заявили, що влітку розпочнуть перший етап навчання українських пілотів, а також домовляються з іншими країнами у питанні передавання винищувачів F-16 Україні.
Льотчик 204 бригади тактичної авіації Повітряних сил ЗСУ, майор Вадим Ворошилов із позивним Karaya в інтерв'ю ведучому Фактів ICTV Вадиму Карп'яку розповів про кількість літаків F-16, які докорінно зміняться ситуацію як у небі, так і на землі.Тетяна Забожко