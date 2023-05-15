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Валентина Летяк, редакторка стрічки

Британія не передаватиме Україні свої винищувачі: у Сунака пояснили чому

винищувачі F-16
Фото: Getty Images

Велика Британія не надаватиме Україні свої винищувачі, оскільки українські військові обрали саме американські літаки F-16.

Про це заявив 15 травня прессекретар британського прем’єра Ріші Сунака.

– Ми не плануємо цього робити. Українці вирішили тренувати своїх пілотів на F-16, і ви знаєте, що Королівські військово-повітряні сили не використовують ці літаки, – сказав він, відповідаючи на питання журналістів.

Повітряні сили Великої Британії не експлуатують F-16, на озброєнні перебувають Eurofighter Typhoon та F-35B Lightning.

Сьогодні в британському уряді заявили, що влітку розпочнуть перший етап навчання українських пілотів, а також домовляються з іншими країнами у питанні передавання винищувачів F-16 Україні.

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Джерело: The Guardian
Війна в Україні, Велика Британія, Винищувач F-16, Винищувачі для України, Володимир Зеленський, Ріші Сунак, Україна-Велика Британія
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