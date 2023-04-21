У п’ятницю, 21 квітня, учасники одинадцятої зустрічі Контактної групи з питань оборони України (у форматі Рамштайн) обговорять три ключові питання. Йдеться про протиповітряну оборону, боєприпаси та засоби підтримки.

Про це заявив міністр оборони США Ллойд Остін, відкриваючи засідання на американській авіабазі Рамштайн у Німеччині.

– На сьогоднішній зустрічі Контактної групи ми зосередимося на трьох ключових сферах: ППО, боєприпаси та засоби підтримки, – зазначив Остін.

Він нагадав, що Україна потребує термінової допомоги союзників, щоб мати змогу захистити своїх громадян, інфраструктуру та війська від ракетної загрози з боку РФ.

Учасники зустрічі заслухають інформацію щодо нарощування бронетанкової бойової потужності української армії. Крім того, будуть озвучені оновлені дані про прогрес в обслуговуванні наданого Україні озброєння в довгостроковій перспективі.

Остін нагадав, що минув уже майже рік з дня проведення першого засідання у форматі Рамштайн.

– Україна мужньо бореться, захищаючи свій народ, суверенітет і свободу. А країни з усього світу засудили звірства та агресію РФ та виступили за відкритий світ правил і прав. Більш як через рік Україна все ще сильна. Наша підтримка не ослабла… Ми всі знаємо, що поставлено на карту, – наголосив очільник Пентагону.

Він уточнив, що за рік існування формату Рамштайн союзники надали Україні допомогу на понад $55 млрд. За словами Остіна це “десятиразове збільшення з моменту нашої першої зустрічі”.

Міністр також нагадав, що цього тижня США оголосили про новий пакет військової допомоги Україні на $325 млн. Загалом від початку повномасштабної війни Вашингтон надав Україні понад $35 млрд допомоги у сфері безпеки.

Остін додав, що єдність союзників у підтримці України демонструє, наскільки Кремль прорахувався.

– Путін думав, що зможе легко повалити демократично обраний уряд у Києві. Він думав, що широкий світ дозволить, щоб це зійшло йому з рук. Він думав, що наша єдність розколеться. Але він помилявся – за всіма пунктами… Ми відкидаємо похмуре путінське бачення світу, в якому тирани нападають на своїх мирних сусідів і намагаються нав’язати самопроголошені сфери впливу під дулом зброї, – заявив Остін.

Глава Пентагону запевнив, що союзники захистять міжнародний порядок і подбають про те, щоб Україна мала все необхідне для вільного життя.

Джерело: Міноборони США

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