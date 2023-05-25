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Україна
Бедрак Вікторія, редакторка стрічки

Передають позиції регулярній армії. Пригожин стверджує, що вагнерівці виходять з Бахмута

Передають позиції регулярній армії. Пригожин стверджує, що вагнерівці виходять з Бахмута

Засновник терористичного формування ПВК Вагнера Євген Пригожин заявив про початок виведення своїх найманців з Бахмута (Донецька область).

Про це повідомляє його преслужба.

В опублікованому відео ватажок ПВК обговорює нібито вихід вояк з міста, закликає не поспішати і залишити військовим РФ боєприпаси.

– До 1 червня всі виходимо, відпочиваємо, готуємося, а потім отримаємо нове завдання, – сказав він.

За словами Пригожина, до 1 червня основна частина вагнерівців  перебазується у тилові табори,  а позиції в Бахмуті нібито передадуть під контроль регулярній армії РФ.

Раніше речник Східного угруповання військ ЗСУ полковник Сергій Череватий заявив, що керівник ПВК Вагнера Євген Пригожин хоче вивести своїх найманців з Бахмута (Донецька область), оскільки розуміє, що там на них чекає кривавий розгром.

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Передають позиції регулярній армії. Пригожин стверджує, що вагнерівці виходять з Бахмута

Джерело: преслужба Пригожина

Бахмут, Донецька область, ПВК Вагнера
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