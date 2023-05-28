Сучасні ракети та радари на F-16 будуть загрозою для авіації РФ, але є ризики – експерти

Схвалення потенційних поставок винищувачів F-16 для України президентом США Джо Байденом на конференції G7, безумовно, забезпечить українським Повітряним силам таку необхідну повітряну вогневу міць.

Однак бойова повітряна міць значною мірою залежить від сучасних технологій, а деякі F-16 є старовинними літаками.

Військовий експерт і британський віцемаршала авіації Шон Белл та польський експерт з військової авіації з порталу MILMAG.pl Ґжеґож Собчак розповіли, з якими особливостями може зіткнутися Україна, яка, як очікується, отримає від країн Заходу винищувачі F-16.

Як зазначає Шон Белл, коли F-16 Fighting Falcon уперше піднявся в повітря наприкінці 1970-х років, це був дуже легкий, маневрений і здібний літак, унаслідок чого він став винищувачем, який найбільше експортується у світі.

Незважаючи на фізичну маневреність і вражаюче співвідношення тяги і ваги літака F-16, бойові можливості сучасних винищувачів значною мірою залежать від технології їхньої авіоніки.

– Радар є ключовим компонентом можливостей винищувача; у міру того, як технології дають змогу радарам бачити далі і з більшою чіткістю, удосконалюються і методи обману. Поширена мантра винищувачів говорить: “Хто бачить, той перемагає” – що раніше ви побачите ворожий винищувач, то раніше ви зможете пустити ракету в повітря, – пише експерт.

Старі F-16 можуть не допомогти

Малоймовірно, що Україна отримає абсолютно нові F-16, оскільки вони занадто дорогі, а Захід не захоче ризикувати висококласним потенціалом у цьому конфлікті, вважає британський віцемаршал авіації.

При цьому старі винищувачі мають менш потужні радари, і не є непомітними для радарів противника, а також мають застарілу авіоніку.

Хоча старі F-16 все ще здатні провести службу, багато країн зараз прагнуть оновити свій парк F-16 новим винищувачем F-35 Joint Strike Fighter, що робить потенційно доступними для України кілька F-16 з “великим пробігом”.

Однак, з віком реактивні літаки стають менш надійними і все більше залежать від запасних частин.

На додаток до радара, сучасним винищувачам також необхідні новітні засоби радіоелектронної боротьби (РЕБ), засоби захисту, інфрачервоні датчики, система передавання даних Link-16 і комп’ютерна система для програмування і доставки новітнього покоління високотехнологічної зброї класу “повітря-повітря” і “повітря-земля”.

Крім того, необхідні підготовлені пілоти і наземний екіпаж, зброя, запасні частини, засоби наземного планування, розвідка і комплекс допоміжної інфраструктури.

Чи може Україна розраховувати на F-16 через кілька місяців?

Як вважає Ґжеґож Собчак, експерт з військової авіації, заява США про потенційні поставки є позитивним знаком.

– По-перше, добре, що американці висловили свою згоду. Адже ми пам’ятаємо, як усе йшло з танками Leopard, коли Німеччина не хотіла давати свою згоду на поставку цих машин в Україну. Тоді справа не рухалася з місця. А тут, коли країна-виробник F-16 дає зелене світло, ми можемо бути впевнені, що винищувачі українці отримають, – каже він.

Водночас Ґжеґож Собчак не впевнений, що це станеться протягом найближчих 3-4 місяців.

– Для вступу літака в стрій необхідне проходження відповідної підготовки льотно-технічного складу. Однак тут є загадка. Днями з’явилася інформація про те, що українські льотчики в Польщі вже проходять навчання на F-16. У вівторок, 23 травня польський міністр оборони сказав, що Польща тільки готова почати підготовку українських пілотів на цих винищувачах. У зв’язку з чим, виникає питання: українські льотчики вже навчаються чи тільки будуть це робити? – каже експерт.

Він припускає, що українці могли почати навчатися використовувати свої вміння в обслуговуванні F-16, але не літати на них.

– Скажу так: польські льотчики навчалися протягом трохи менше ніж рік, перед тим як повернутися з Америки до Польщі і почати пілотувати F-16. Але це все відбувалося в мирний час, а в період війни підготовка може бути більш інтенсивною. Однак, мені не здається, що навіть у такому режимі варто очікувати, що готовність українських пілотів F-16 буде досягнута раніше жовтня, – вважає експерт.

Загалом, вважає експерт, під кінець 2023 року F-16 можуть з’явитися в українському небі.

Чи отримає Україна необхідну технічну модернізацію?

Сучасні ракети класу “повітря-повітря” у поєднанні з сучасним радаром F-16 становитимуть реальну загрозу для сучасних російських винищувачів, але все, що менше в класі, ризикує посилити позиції російських ВПС, пише експерт.

– Серйозний ризик полягає в тому, що Україна “отримає те, про що просила” – можливості F-16 – тільки для того, щоб виявити, що реальність сильно відстає від очікувань, – пише Шон Белл.

Незважаючи на тактичні проблеми, оголошення G7 було неймовірно важливим для президента Володимира Зеленського, хоч російський лідер Володимир Путін майже напевно припускав, що апетит Заходу до подальшої підтримки війни може ослабнути до кінця року.

На цю тему також висловився і Ґжеґож Собчак, який звернув увагу на низький технічний рівень російської авіатехніки.

– Згідно з офіційною інформацією, ця техніка повинна була бути куди більш просунутою, ніж це виявилося насправді, – прокоментував він військовий авіапарк РФ.

Водночас Собчак підтвердив, що літаки, які можуть надійти в Україну, спочатку можуть виявитися досить старими.

– Зазначу, голландським F-16 уже за 30-ть із гаком років. На початку нульових вони пройшли модернізацію до половини терміну їхньої експлуатації. Винищувачі були модернізовані до новішої версії, оскільки йшлося про першу серію F-16. Тому тут не йдеться про найсучасніші винищувачі, якими володіє, наприклад, Польща і Греція, – сказав він.

І все ж польський експерт вважає, що F-16, які отримають українці, залишаються ефективним інструментом на полі бою, і їх вміле використання може виявитися вкрай ефективним.

Джерела: Sky News, Polskie radio

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