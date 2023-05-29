Вночі РФ запустила дрони та ракети по шести областях і Києву. Що відомо про масовану атаку

Цієї ночі російський ворог атакував Україну крилатими ракетами з літаків стратегічної авіації з Каспійського моря та іранськими дронами-камікадзе Shahed-136/131. Роботу нашої протиповітряної оборони було чути щонайменше у шести областях та в столиці.

Факти ICTV розповідають, де цієї ночі було неспокійно.

У Києві пролунали вибухи

Як повідомив Сергій Попко, начальник Київської міської військової адміністрації (КМВА), вночі ворог випустив по Києву іранські безпілотники Shahed, а з району Каспію бомбардувальники ТУ-95МС запустили крилаті ракети Х-101/555.

Загалом наша ППО знищила понад 40 повітряних цілей. Ударів по Києву не допущено. Проте через падіння уламків у Подільському районі пробило дах житлового будинку. На щастя, без жертв.

Це вже 15-та повітряна атака на Київ з початку травня.

Атака на Київщину

З 00:31 до 05:00 в області лунала повітряна тривога. Сили протиповітряної оборони знищили майже усі повітряні цілі.

Внаслідок атаки є пошкодження житлових будинків та об’єктів інфраструктури в кількох районах Київської області. Загиблих та потерпілих немає.

В Одесі пролунали вибухи

Вночі над Одещиною Сили оборони знищили ворожий ударний дрон Shahed, уламки якого впали на території портової інфраструктури.

За словами Сергія Братчука, речника Одеської ОВА, внаслідок влучання уламків безпілотника у портову інфраструктуру спалахнула пожежа. Її оперативно загасили.

Вибухи у Львівській області

Під час нічної повітряної атаки одна з ракет долетіла і до Львівщини. Захисникам із Повітряного командування Захід вдалося збити її над Золочівським районом. Уламки впали на дерев‘яну господарську будівлю, будівля згоріла. Згорів також трактор, який знаходився поруч.

Постраждалих немає.

Відпрацювання ППО на Вінниччині

Як повідомив очільник Вінницької ОВА Сергій Борзов, Сили оборони в області відпрацювали повітряні цілі. Всі служби працюють.

Вибухи на Полтавщині

Голова Полтавської ОВА Дмитро Лунін, вночі в небі над областю протиповітряна оборона збила дві крилаті ракети і БпЛА. Станом на ранок повідомлень про руйнування не надходило.

На Хмельниччині приліт у військовий об’єкт

У Хмельницькі області є влучання у військовий об’єкт. Там сталася пожежа на складах паливно-мастильних матеріалів та зберігання бойових матеріальних цінностей. Зараз там пожежники намагаються локалізувати вогонь.

Виведено з ладу п’ять літальних апаратів. Розпочаті відновлювальні роботи злітно-посадкової смуги.

За словами головнокомандувача ЗСУ Валерія Залужного, російський ворог випустив до 40 крилатих ракет повітряного базування Х-101/Х-555 із дев’яти літаків стратегічної авіації Ту-95мс із району Каспійського моря.

З північного та південного напрямків противник атакував дронами Shahed-136/131. Усього – близько 35 ударних безпілотників.

За ніч оборонці неба знищили 67 повітряних цілей:

37 крилатих ракет Х-101/Х-555;

29 ударних БпЛА Shahed-136/131;

1 розвідувальний БпЛА оперативно-тактичного рівня.

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