Люди в крові та вогонь у вікнах: що відбувалось у Києві вночі 30 травня

Уночі 30 травня в Києві з наслідками атаки дронів-камікадзе типу Shahed боролися 152 рятувальники.

Крім того, у районах столиці працювало понад 30 одиниць техніки.

Рятувальники приборкували вогонь, що спалахнув через влучання уламків, виносили на ношах поранених до карет швидкої.

– Рятувальники тримають свій фронт. Для вас важливе кожне врятоване життя! Швидко, оперативно та самовіддано! Дякую, герої без зброї! – подякував підлеглим очільник Держслужби з надзвичайних ситуацій Сергій Крук.

Уночі 30 травня Повітряні сили спільно з протиповітряною обороною інших складових Сил оборони знищили 29 із 31 ударного безпілотника Shahed-136/131, якими РФ атакувала Україну з півночі та півдня.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 461-шу добу.

За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні.

Більше інформації про війну в Україні – новини онлайн читайте в матеріалі Фактів ICTV.

Джерело: ДСНС України

Фото: Pavlo Petrov

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