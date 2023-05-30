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Украина
Татьяна Забожко, редактор ленты

Люди в крови и огонь в окнах: что происходило в Киеве ночью 30 мая

Люди в крови и огонь в окнах: что происходило в Киеве ночью 30 мая
Люди в крови и огонь в окнах: что происходило в Киеве ночью 30 мая
Люди в крови и огонь в окнах: что происходило в Киеве ночью 30 мая
Люди в крови и огонь в окнах: что происходило в Киеве ночью 30 мая
Люди в крови и огонь в окнах: что происходило в Киеве ночью 30 мая
Люди в крови и огонь в окнах: что происходило в Киеве ночью 30 мая
Люди в крови и огонь в окнах: что происходило в Киеве ночью 30 мая
Люди в крови и огонь в окнах: что происходило в Киеве ночью 30 мая
Люди в крови и огонь в окнах: что происходило в Киеве ночью 30 мая
Люди в крови и огонь в окнах: что происходило в Киеве ночью 30 мая
Люди в крови и огонь в окнах: что происходило в Киеве ночью 30 мая
Люди в крови и огонь в окнах: что происходило в Киеве ночью 30 мая
Люди в крови и огонь в окнах: что происходило в Киеве ночью 30 мая
Люди в крови и огонь в окнах: что происходило в Киеве ночью 30 мая
Люди в крови и огонь в окнах: что происходило в Киеве ночью 30 мая
Люди в крови и огонь в окнах: что происходило в Киеве ночью 30 мая

Ночью 30 мая в Киеве с последствиями атаки дронов-камикадзе типа Shahed боролись 152 спасателя.

Кроме того, в районах столицы работало более 30 единиц техники.

Спасатели ликвидировали огонь, вспыхнувший из-за попадания обломков, выносили на носилках раненых к каретам скорой.

– Спасатели держат свой фронт. Для вас важна каждая спасенная жизнь! Быстро, оперативно и самоотверженно! Спасибо, герои без оружия! – поблагодарил подчиненных глава Госслужбы по чрезвычайным ситуациям Сергей Крук.

Ночью 30 мая Воздушные силы совместно с противовоздушной обороной других составляющих Сил обороны уничтожили 29 из 31 ударного беспилотника Shahed-136/131, которыми РФ атаковала Украину с севера и юга.

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Люди в крови и огонь в окнах: что происходило в Киеве ночью 30 мая

Полномасштабная война в Украине продолжается уже 461-е сутки.

За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине.

Больше информации о войне в Украине – новости онлайн читайте в материале Фактов ICTV.

Источник: ГСЧС Украины

Фото: Pavlo Petrov

Безпілотники, Война в Украине, Дрони, Київ, Російська агресія, РФ
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