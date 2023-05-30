29 із 31 дрона знищено – Повітряні сили про нічний обстріл України

Уночі Повітряні сили спільно з протиповітряною обороною інших складових Сил оборони України знищили 29 ударних безпілотників Shahed-136/131.

Загалом із півночі та півдня російські окупанти запустили 31 дрон-камікадзе.

Іранськими БпЛА росіяни атакували Україну із 23:30 29 травня до 04:30 30 травня.

Майже всі дрони уражені на підступах до столиці та в небі Києва.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 461-шу добу.

За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні.

Більше інформації про війну в Україні – новини онлайн читайте в матеріалі Фактів ICTV.

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