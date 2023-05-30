29 із 31 дрона знищено – Повітряні сили про нічний обстріл України
Уночі Повітряні сили спільно з протиповітряною обороною інших складових Сил оборони України знищили 29 ударних безпілотників Shahed-136/131.
Загалом із півночі та півдня російські окупанти запустили 31 дрон-камікадзе.
Іранськими БпЛА росіяни атакували Україну із 23:30 29 травня до 04:30 30 травня.
Майже всі дрони уражені на підступах до столиці та в небі Києва.
Повномасштабна війна в Україні триває вже 461-шу добу.
За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні.
Більше інформації про війну в Україні – новини онлайн читайте в матеріалі Фактів ICTV.
Зовсім скоро в українському небі з’являться американські літаки F-16. Ці універсальні винищувачі мають довершити оборонну ефективність наших Повітряних сил та закрити небо над Україною. Британія та Норвегія вже зголосилися навчати наших пілотів керуванню F-16.Єгор Ромахло