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Тетяна Забожко, редакторка стрічки

29 із 31 дрона знищено – Повітряні сили про нічний обстріл України

мобільні групи ППО
Фото: Генштаб ЗСУ

Уночі Повітряні сили спільно з протиповітряною обороною інших складових Сил оборони України знищили 29 ударних безпілотників Shahed-136/131.

Загалом із півночі та півдня російські окупанти запустили 31 дрон-камікадзе.

Іранськими БпЛА росіяни атакували Україну із 23:30 29 травня до 04:30 30 травня.

Майже всі дрони уражені на підступах до столиці та в небі Києва.

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Повномасштабна війна в Україні триває вже 461-шу добу.

За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні.

Більше інформації про війну в Україні – новини онлайн читайте в матеріалі Фактів ICTV.

Безпілотники, Війна в Україні, Генеральний штаб України, Дрони, ЗСУ, Російська агресія, РФ
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Єгор Ромахло
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