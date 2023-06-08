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Суспільство
Валентина Чорна, редакторка стрічки

Відмовився від евакуації: на Миколаївщині через затоплення загинув чоловік

затоплення

У селі Василівка Миколаївській області, яке затопило через підрив Каховської ГЕС, загинув 53-річний чоловік.

Про це повідомив очільник поліції Миколаївської області Сергій Шайхет.

За його словами, вчора чоловік відмовився від евакуації.

Загалом через підрив Каховської ГЕС у Миколаївській області підтопленні території Снігурівської, Широківської та Горохівської громад.

– Місцеві поліцейські працюють у посиленому режимі та на плавзасобах патрулюють території для виявлення людей, які потребують допомоги. Ситуація на контролі, – написав Шайхет.

Начальник поліції закликав українців у жодному разі не нехтувати можливістю евакуюватися на безпечні території.

Вчора стало відомо, що у тимчасово окупованих Олешках Херсонської області через повінь загинуло троє людей.

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Каховська ГЕС, Миколаївська область
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