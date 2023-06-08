Відмовився від евакуації: на Миколаївщині через затоплення загинув чоловік
У селі Василівка Миколаївській області, яке затопило через підрив Каховської ГЕС, загинув 53-річний чоловік.
Про це повідомив очільник поліції Миколаївської області Сергій Шайхет.
За його словами, вчора чоловік відмовився від евакуації.
Загалом через підрив Каховської ГЕС у Миколаївській області підтопленні території Снігурівської, Широківської та Горохівської громад.
– Місцеві поліцейські працюють у посиленому режимі та на плавзасобах патрулюють території для виявлення людей, які потребують допомоги. Ситуація на контролі, – написав Шайхет.
Начальник поліції закликав українців у жодному разі не нехтувати можливістю евакуюватися на безпечні території.
Вчора стало відомо, що у тимчасово окупованих Олешках Херсонської області через повінь загинуло троє людей.