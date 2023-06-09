Під час сирен у Житомирській області прогриміли вибухи

У Житомирській області лунають звуки, схожі на вибухи.

Про це повідомляють місцеві Telegram-канали.

Перед цим в регіоні була оголошена повітряна тривога.

Спільноти, що відстежують активність російських ракет та дронів у небі України перед цим повідомляли, що в напрямку Житомирщини прямують ракети РФ.

Наразі представники місцевої влади не коментували інформацію щодо вибухів.

Дивитись наживо, де в Україні увімкнули сирени, можна інтерактивній карті повітряних тривог на Фактах ICTV.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 471-у добу.

За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні.

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