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Бедрак Вікторія, редакторка стрічки

Рівень води у Каховському водосховищі продовжує падати, це загрожує безпеці ЗАЕС – МАГАТЕ

ЗАЕС
Фото: Depositphotos

Після підриву дамби рівень води в Каховському водосховищі знизився приблизно на 2,8 метра. Станом на вечір вівторка, 7 червня, рівень води становив 14,03 метра.

Про це заявив гендиректор Міжнародного агентства з атомної енергії (МАГАТЕ) Рафаель Гроссі.

За його словами, погодинна швидкість втрат знизилася до 5-7 сантиметрів на годину порівняно з показниками в 11 сантиметрів на годину день тому.

– Якщо рівень впаде нижче за 12,7 метра, ЗАЕС більше не зможе перекачувати воду з резервуара на майданчик. Оскільки повний ступінь пошкодження греблі залишається невідомим, неможливо передбачити, чи може це статися і коли, – сказав Гроссі.

Водночас гендиректор зазначив, якщо поточна швидкість падіння збережеться, рівня у 12,7 метра може бути досягнуто протягом наступних двох днів.

Російські окупанти вночі 6 червня підірвали греблю Каховської ГЕС, через що близько 80 населених пунктів опинилися під загрозою підтоплення, проводиться евакуація.

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Джерело: МАГАТЕ

Війна в Україні, ЗАЕС, Каховська ГЕС
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