Був дуже сильний наступ: ЗСУ зупинили окупантів на Куп‘янському та Лиманському напрямках

Збройним силам України вдалося зупинити наступ російських окупаційних військ на Куп‘янському та Лиманському напрямках.

Про це поінформувала у своєму офіційному Telegram-каналі заступниця міністра оборони Ганна Маляр.

– На Куп’янському та Лиманському напрямках наші Сили оборони зупинили наступ ворога, – зазначила вона.

Додаткові деталі Маляр озвучила в ефірі телемарафону Єдині новини. Вона нагадала, що тоді як українські військові здійснюють наступальні дії на Півдні, ворог посилився на Сході. Окупанти стягнули туди резерви для наступу й намагалися прорвати нашу оборону.

За словами заступниці міністра, запеклі бої на зазначених двох напрямках тривали понад тиждень.

– Останні десь півтора тижня в нас були дуже запеклі бої саме на Куп‘янському та Лиманському напрямках. Але наші Збройні сили ворога там зупинили, – наголосила Маляр у коментарі ведучій Вікна-новини Яні Брензей.

Вона уточнила, що станом на вчорашній і сьогоднішній день там відбулося лише декілька боєзіткнень. І російські війська зупинили свої наступальні дії.

– Наші бійці своїми мужніми, потужними, професійними діями їх зупинили, бо це був дуже сильний наступ. Ми його навіть називали в наших повідомленнях “масштабний наступ”, бо це так і було, – пояснила Маляр.

Вона не стала прогнозувати подальші дії ворога, уточнивши, що це повинна робити українська розвідка.

Водночас Ганна Маляр поінформувала, що окупанти стратегічно не збираються відмовлятися від своєї мети – вийти на адміністративні кордони Донецької та Луганської областей. Тож вони будуть пробувати рухатися далі, хоч і не мають успіху.

Маляр зазначила, що окупантам не вдається просунутися ні на напрямку Мар’їнка-Авдіївка, ні на Бахмутському, ні на Куп‘янському та Лиманському напрямках.

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