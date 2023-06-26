Данія розпочала навчання українських льотчиків на винищувачах F-16 – ЗМІ

У понеділок, 26 червня, уряд Данії оголосив про початок навчання українських пілотів на багатофункціональних легких винищувачах F-16.

Про це інформує агентство Associated Press із посиланням на виконувача обов’язків міністра оборони Трольса Лунда Пульсена.

Він зазначив, що Данія як член НАТО “зробила крок щодо початку навчання та підвищення кваліфікації українських пілотів”.

– Ми також розглянемо, чи варто робити конкретну пожертву Україні данських винищувачів F-16 і скільки їх має бути, – додав глава Міноборони Данії.

Він уточнив, що українські пілоти мають навчатися від шести до восьми місяців, перш ніж можливе передання данських літаків F-16 стане реальністю.

– Це не означає, що ви не можете ухвалити рішення заздалегідь. Але (літаки F-16, – Ред.) перебуватимуть у Данії до 2024 року, – заявив Пульсен.

За його словами, Данія планує зняти F-16 із озброєння на два роки раніше, ніж планувалося. Країна замовила 27 винищувачів F-35A, які замінять більш ніж 40-річні літаки F-16 (30 таких винищувачів досі перебувають на озброєнні армії Данії).

Перехід на F-35A відбуватиметься з кінця 2023 року до кінця 2025 року. Спочатку цей процес планувався на 2027 рік.

Як відомо, Данія приєдналася до так званої авіаційної коаліції та разом із Нідерландами погодилася провести тренування для українських пілотів на винищувачах F-16.

В уряді Данії заявляли, що можуть підтримати передання Україні цих літаків, але за умови схвалення США як країни-виробника.

Джерело : AP

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