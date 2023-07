ЗСУ намагаються закріпитися на лівому березі під Херсоном – розвідка Британії

Розвідка Міноборони Великої Британії повідомляє, що приблизно з 23 червня українські війська майже напевно відновили перекидання особового складу на східний берег Дніпра в Херсонській області, поблизу зруйнованого Антонівського мосту.

За її даними, з 27 червня на східному березі активізувалися бойові дії, тут в обороні стоять підрозділи 7 гвардійської десантно-штурмової дивізії ЗС РФ.

– Протягом останніх тижнів РФ, найімовірніше, перекинула підрозділи ДШВ, що обороняли берег Дніпра, на посилення Запорізького напрямку. Бойові дії ускладнюються затопленням, руйнуваннями та мулом після прориву Каховської дамби 6 червня, – наголошується у зведенні.

Latest Defence Intelligence update on the situation in Ukraine – 1 July 2023.

Find out more about Defence Intelligence’s use of language: https://t.co/ZYWegCkpFv

???????? #StandWithUkraine ???????? pic.twitter.com/y4vDnqTBB3

— Ministry of Defence ???????? (@DefenceHQ) July 1, 2023