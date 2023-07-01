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Валентина Летяк, редакторка стрічки

ЗСУ намагаються закріпитися на лівому березі під Херсоном – розвідка Британії

ЗСУ намагаються закріпитися на лівому березі під Херсоном – розвідка Британії
Фото: Генштаб ЗСУ

Розвідка Міноборони Великої Британії повідомляє, що приблизно з 23 червня українські війська майже напевно відновили перекидання особового складу на східний берег Дніпра в Херсонській області, поблизу зруйнованого Антонівського мосту.

За її даними, з 27 червня на східному березі активізувалися бойові дії, тут в обороні стоять підрозділи 7 гвардійської десантно-штурмової дивізії ЗС РФ.

– Протягом останніх тижнів РФ, найімовірніше, перекинула підрозділи ДШВ, що обороняли берег Дніпра, на посилення Запорізького напрямку. Бойові дії ускладнюються затопленням, руйнуваннями та мулом після прориву Каховської дамби 6 червня, – наголошується у зведенні.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 493-тю добу.

За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні.

Більше інформації про війну в Україні – новини онлайн читайте в матеріалі Фактів ICTV.

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Армія Росії, Велика Британія, Дніпро, ЗСУ, контрнаступ, Розвідка, Херсон, Херсонська область
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