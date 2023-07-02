Ракетоносіїв у Чорному морі знову побільшало: загальний залп уже до 24 Калібрів
Ближче до обіду 2 липня в Чорному морі знову побільшало ворожих ракетоносіїв.
Нині там зосереджено чотири носії Калібрів.
Загальний залп може становити до 24 ракет.
Загалом у Чорному морі на бойовому чергуванні перебувають дев’ять ворожих кораблів.
В Азовському морі – один ворожий корабель.
У Середземному морі, як і напередодні, чергує до восьми ворожих кораблів, серед яких один носій крилатих ракет Калібр загальним залпом до 16 ракет.
Повномасштабна війна в Україні триває вже 494-ту добу.
За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні.
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Джерело: ВМС ЗСУ
Фото: Міноборони Росії
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