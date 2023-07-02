Ракетоносіїв у Чорному морі знову побільшало: загальний залп уже до 24 Калібрів

Ближче до обіду 2 липня в Чорному морі знову побільшало ворожих ракетоносіїв.

Нині там зосереджено чотири носії Калібрів.

Загальний залп може становити до 24 ракет.

Загалом у Чорному морі на бойовому чергуванні перебувають дев’ять ворожих кораблів.

В Азовському морі – один ворожий корабель.

У Середземному морі, як і напередодні, чергує до восьми ворожих кораблів, серед яких один носій крилатих ракет Калібр загальним залпом до 16 ракет.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 494-ту добу.

За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні.

Більше інформації про війну в Україні – новини онлайн читайте в матеріалі Фактів ICTV.

Джерело: ВМС ЗСУ

Фото: Міноборони Росії

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