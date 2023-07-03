Контрнаступ – це завжди важка операція. Дії ЗСУ заслуговують на похвалу – посадовець НАТО

Голова військового комітету НАТО, адмірал Роб Бауер переконаний, що дії українського військового командування щодо проведення контрнаступу заслуговують на похвалу.

Він також закликав утриматися від коментарів у дусі розчарувань щодо темпів просування українських військ.

— Це – реальна війна, і люди гинуть щодня. Важко, коли ти там перебуваєш і бачиш, як гинуть твої колеги та друзі, важко бути під обстрілом такої інтенсивності. Це завжди важко, і ми маємо продовжувати підтримувати Україну, бо для них це дуже скрутний час, – сказав він.

Він додав, що не треба закидати Україні щодо того, що “вони повинні просуватися швидше” або “ми розчаровані, що вони не просуваються швидко”.

— Такі операції надзвичайно важкі, і я гадаю, що те, як вони це роблять, заслуговує на похвалу. Я гадаю, що з хороших причин у деяких місцях вони обережні, тому що ви можете спалити багато сил, якщо ви підете напряму, і вам потрібно знайти слабкі місця, найкращі позиції, щоб спробувати прорватися, – додав Бауер.

За його словами, контрнаступ – це завжди важка операція, і безпосередньо в Україні перебуває 90% особового складу російської армії. Він додав, що в Україні, крім особистого складу росіян, є значні загороджувальні перешкоди – іноді це кілька кілометрів, іноді це 30 км завглибшки та мінні поля.

Він нагадав, що в Нормандії у Другій світовій війні союзникам знадобилося до дев’яти тижнів, щоб прорватися через оборонні загородження німців.

— Але ми бачимо героїчну битву українців. Я думаю, що моральний компонент у війні, – це ми знаємо з минулого і бачимо це в Україні, – надзвичайно важливий: українці знають, за що вони борються, росіяни не мають найменшого уявлення. Цю різницю ви можете бачити на полі бою, коли йдеться про бойовий дух, коли йдеться про винахідливість та про волю до бою, – наголосив він.

Бауер вважає, що якщо Україна програє цю війну, це буде початком ще більшої нестабільності. Він нагадав, що Росія хоче повернутися назад до кордонів 1997 року, що включає три балтійські держави, Польщу, Словаччину, Угорщину, Словенію та Болгарію. Він наголосив, що це неприйнятно.

Тому, за його словами, слід розуміти, що ця війна не лише про Україну, а про набагато більше, і слід продовжувати підтримувати Україну так довго, скільки це буде потрібно, щоб не дозволити росіянам перемогти.

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