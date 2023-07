РФ задіяла для стримування контрнаступу ЗСУ військових з усіх регіонів – розвідка Британії

Для стримування українського контрнаступу Росія стягнула військові підрозділи з найвіддаленіших територій, повідомляють у розвідці Міноборони Великої Британії.

Зокрема, за її даними, у Запорізькій області наразі перебуває 58 загальновійськова армія, яка зазвичай гарантує безпеку нестабільного Кавказького регіону РФ.

Водночас у районі Великої Новосілки Донецької області позиції утримують 5 загальновійськова армія і морська піхота, які базуються за 7 тис. км і використовувались для протидію Китаю.

Щодо Бахмуту, тут країна-агресор сконцентрувала переважно повітряно-десантні сили, “які дислокуються на заході РФ та діють як елітні сили швидкого реагування на випадок напруженості у відносинах з НАТО”.

У британській розвідці кажуть, що такий розподіл сил свідчить про те, що війна проти України “змістила усталену національну стратегію Росії”.

