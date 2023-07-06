РФ задіяла для стримування контрнаступу ЗСУ військових з усіх регіонів – розвідка Британії

Для стримування українського контрнаступу Росія стягнула військові підрозділи з найвіддаленіших територій, повідомляють у розвідці Міноборони Великої Британії.

Зокрема, за її даними, у Запорізькій області наразі перебуває 58 загальновійськова армія, яка зазвичай гарантує безпеку нестабільного Кавказького регіону РФ.

Водночас у районі Великої Новосілки Донецької області позиції утримують 5 загальновійськова армія і морська піхота, які базуються за 7 тис. км і використовувались для протидію Китаю.

Щодо Бахмуту, тут країна-агресор сконцентрувала переважно повітряно-десантні сили, “які дислокуються на заході РФ та діють як елітні сили швидкого реагування на випадок напруженості у відносинах з НАТО”.

У британській розвідці кажуть, що такий розподіл сил свідчить про те, що війна проти України “змістила усталену національну стратегію Росії”.

Latest Defence Intelligence update on the situation in Ukraine – 06 July 2023. Find out more about Defence Intelligence’s use of language: https://t.co/Njwue3Yt57 ???????? #StandWithUkraine ???????? pic.twitter.com/omJxOMWLmb — Ministry of Defence ???????? (@DefenceHQ) July 6, 2023

Днями у британській розвідці повідомили, що протягом останніх тижнів російські окупаційні війська вдосконалили тактику, спрямовану на уповільнення українських бронетанкових контрнаступальних операцій на півдні країни.

Для цього вони дуже щільно мінують поля протитанковими мінами.

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