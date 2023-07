У розвідці Британії помітили просування ЗСУ та армії РФ на різних напрямках

Протягом минулого тижня як Сили оборони України, так і російські окупаційні війська “досягли незначних успіхів” на різних напрямках фронту, кажуть у розвідці Міноборони Великлї Британії.

Британські розвідники наголошують, що в районі Бахмута російські сили нестійкі, але поки що тримаються, а навколо Авдіївки продовжують спроби локальних штурмів, але без особливого успіху.

За даними розвідки, на півдні українські віська продовжують наступати щонайменше на двох напрямках, але навряд чи вже прорвали основні оборонні рубежі армії РФ.

– У Херсонській області Україна утримує невеликий плацдарм на лівому березі Дніпра біля зруйнованого Антонівського мосту. Це є додатковим викликом для російського командування, яке, ймовірно, занепокоєне вразливістю свого південно-західного флангу, – підсумували в британській розвідці.

