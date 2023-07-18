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Валентина Летяк, редакторка стрічки

У розвідці Британії помітили просування ЗСУ та армії РФ на різних напрямках

Бої за Бахмут
Фото: Getty Images

Протягом минулого тижня як Сили оборони України, так і російські окупаційні війська “досягли незначних успіхів” на різних напрямках фронту, кажуть у розвідці Міноборони Великлї Британії.

– На північному сході російські війська намагалися просунутися на захід через ліси поблизу Кремінної. Україна продовжує докладати значних зусиль для утримання Бахмута, – йдеться у зведенні.

Британські розвідники наголошують, що в районі Бахмута російські сили нестійкі, але поки що тримаються, а навколо Авдіївки продовжують спроби локальних штурмів, але без особливого успіху.

За даними розвідки, на півдні українські віська продовжують наступати щонайменше на двох напрямках, але навряд чи вже прорвали основні оборонні рубежі армії РФ.

– У Херсонській області Україна утримує невеликий плацдарм на лівому березі Дніпра біля зруйнованого Антонівського мосту. Це є додатковим викликом для російського командування, яке, ймовірно, занепокоєне вразливістю свого південно-західного флангу, – підсумували в британській розвідці.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 510-ту добу. За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій та карті повітряних тривог.

Армія Росії, Війна в Україні, Велика Британія, ЗСУ, контрнаступ, Розвідка, Російська агресія
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