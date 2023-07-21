Російська ракета поцілила в будинок культури на Чернігівщині – ОК Північ
В одному з населених пунктів Чернігівської області ракетним ударом пошкоджено будівлю місцевого будинку культури.
Оновлено об 11:35. За попередньою інформацією, жертв немає, зазначають в Оперативному командуванні Північ.
Інша інформація уточнюється.
Зауважимо, що вибухи в Чернігівській області пролунали близько 11:00, за кілька хвилин після того, як у Повітряних силах ЗСУ попередили про ракетну небезпеку.
Те, що регіон перебуває під обстрілом, керівник обласної військової адміністрації В’ячеслав Чаус підтвердив об 11:14.
Повномасштабна війна в Україні триває вже 513-ту добу.
За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні.
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Фото: ОК Північ
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