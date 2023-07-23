Окупанти посилили авіаудари та атаки дронами Квадро на Запорізькому напрямку

На Запорізькому напрямку для стримування нашого наступу ворог значно посилив авіаційні удари та дронами-камідзе типу Квадро.

Про це повідомив в ефірі телемарафону Єдині новини речник пресцентру Сил оборони Таврійського напрямку Валерій Шершень.

– За минулу добу зафіксовано 25 авіаударів з використанням літаків Су-35, а також зафіксовано 15 ударів дронами типу Квадро. Це найбільше, якщо брати за тиждень. Так окупанти намагаються змусити нас відмовитися наступальної операції, – пояснив військовий.

За його словами, у зоні відповідальності оперативно-стратегічного угруповання військ Таврія ворог продовжує зосереджувати зусилля на веденні наступальних дій на Авдіївському та Мар’їнському напрямках, а також відзначається активним веденням оборони на Бердянському та Мелітопольському.

– Протягом минулої доби ворог 24 рази атакував наші позиції, під щільним вогнем авіації та артилерії противника наші захисники успішно відбили усі атаки російських окупантів. Окрім того, застосовуючи танки, РСЗВ та ствольну артилерію, ворог здійснив 577 обстрілів, – уточнив Шершень.

Він наголосив, що на напрямках наступальних дій Сил оборони окупанти намагаються посилити свої підрозділи, щоб повернути втрачені позиції, проте ми маємо ефективну протидію такій тактиці.

– Це призводить до істотних чутливих втрат ворога. Його втрати вбитими, пораненими та полоненими за добу: безповоротні – 72 окупанти, санітарні – 129, двоє в полоні. Знищено 30 одиниць озброєння та техніки, зокрема танк, сім ББМ, 12 артсистем та мінометів, а також сім складів боєприпасів, – додав речник пресцентру Сил оборони Таврійського напрямку.

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