В ООН спростували брехню Росії, що теракт в Оленівці стався через удар HIMARS

Управління ООН із прав людини дійшло висновку, що теракт в Оленівці, під час якого загинули українські військовополонені, “не був спричинений ракетою HIMARS”.

Про це заявив глава ООН із прав людини Фолькер Тюрк, спростувавши заяву Кремля про те, що удар нібито було завдано із системи HIMARS, повідомляє AFP.

— Військовополонені, які були поранені або загинули в Оленівці, та члени їхніх родин заслуговують на те, щоб знати правду, а винні у порушенні міжнародного права були притягнуті до відповідальності, – сказав він.

Управління ООН з прав людини заявило, що Москва не надала задовільних запевнень щодо безпечного доступу представників ООН до місця трагедії, а також не задовольнила їхні загальні запити щодо доступу на територію України, яка тимчасово перебуває під російською окупацією.

В Офісі Турка заявили, що були проведені численні інтерв’ю з тими, хто вижив, і здійснено детальний аналіз наявних додаткових матеріалів. Там заявили, що не встановили джерело вибуху, але продовжать розслідування інциденту.

Нагадаємо, у ніч на 29 липня війська РФ жорстоко вбили десятки українських військовополонених на території колишньої виправної колонії в окупованій Оленівці. Загинули, зокрема, бійці полку Азов.

У Генштабі ЗСУ заявили, що артилерійський удар по колонії завдали саме Збройні сили РФ – з метою приховати тортури над полоненими та розстріли і звинуватити у всьому Україну.

У січні 2023 року Україні вдалося повернути тіла 54 загиблих внаслідок теракту в Оленівці.

Джерело : AFP

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