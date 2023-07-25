Укр Рус
Підтримати
Укр Рус
Популярні
Пройшов медкомісію, але не захотів служити: як суд покарав ухилянта
Зараз РФ робить все, щоб розділити нас: захисниця Маріуполя про скандал з серіалом за 33 млн грн
У Москві безпілотники вразили дві будівлі
Били палицями за “Слава Україні!” та лишали без їжі: як українські діти “відпочивають” у таборах РФ
Ніч у Криму була гучною: вибухи чули в кількох місцях
Україна
Марія Степанюк, редактор стрічки, журналіст, оглядач

В ООН спростували брехню Росії, що теракт в Оленівці стався через удар HIMARS

акція після теракту росіян в Оленівці
Фото: УНІАН

Управління ООН із прав людини дійшло висновку, що теракт в Оленівці, під час якого загинули українські військовополонені, “не був спричинений ракетою HIMARS”.

Про це заявив глава ООН із прав людини Фолькер Тюрк, спростувавши заяву Кремля про те, що удар нібито було завдано із системи HIMARS, повідомляє AFP.

— Військовополонені, які були поранені або загинули в Оленівці, та члени їхніх родин заслуговують на те, щоб знати правду, а винні у порушенні міжнародного права були притягнуті до відповідальності, – сказав він.

Управління ООН з прав людини заявило, що Москва не надала задовільних запевнень щодо безпечного доступу представників ООН до місця трагедії, а також не задовольнила їхні загальні запити щодо доступу на територію України, яка тимчасово перебуває під російською окупацією.

В Офісі Турка заявили, що були проведені численні інтерв’ю з тими, хто вижив, і здійснено детальний аналіз наявних додаткових матеріалів. Там заявили, що не встановили джерело вибуху, але продовжать розслідування інциденту.

Нагадаємо, у ніч на 29 липня війська РФ жорстоко вбили десятки українських військовополонених на території колишньої виправної колонії в окупованій Оленівці. Загинули, зокрема, бійці полку Азов.

У Генштабі ЗСУ заявили, що артилерійський удар по колонії завдали саме Збройні сили РФ – з метою приховати тортури над полоненими та розстріли і звинуватити у всьому Україну.

У січні 2023 року Україні вдалося повернути тіла 54 загиблих внаслідок теракту в Оленівці.

Джерело: AFP
Війна в Україні, Оленівка, ООН
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Прямий ефір ICTV Live
Матеріали за темою
Із боєприпасами для NASAMS та HIMARS: США виділили новий пакет допомоги Україні на $400 млн
Пентагон
РФ за допомогою Ірану будує завод дронів, який може значно вплинути на війну проти України – ЗМІ
В ООН спростували брехню Росії, що теракт в Оленівці стався через удар HIMARS
Суд взяв під варту ексвійськкома Одещини Борисова
В ООН спростували брехню Росії, що теракт в Оленівці стався через удар HIMARS
Світ усе ще оговтується від вторгнення РФ: МВФ очікує ріст глобальної економіки на 3% у 2023-му
МВФ
Йдеться про тисячі: Данілов заявив, що кількість “вагнерівців” у Білорусі зросла
В ООН спростували брехню Росії, що теракт в Оленівці стався через удар HIMARS
Відео
Суспільство
Тризуб для Батьківщини-матері залишиться без сталі Метінвест: у чому причина

На столичному підприємстві завершують виготовлення українського тризуба, яким замінять радянський герб на щиті Батьківщини-матері. Рік тому декомунізацію монумента підтримало 85% опитаних у застосунку Дія – майже 800 тис. людей. Відтоді в Мінкульті взялись за реалізацію проєкту.

Христина Величанська
Після тяжкого поранення повернувся на фронт: історія бойових медиків з передової
В ООН спростували брехню Росії, що теракт в Оленівці стався через удар HIMARS
Фатальна помилка Заходу: чому Україна вже 20 років намагається потрапити в НАТО
В ООН спростували брехню Росії, що теракт в Оленівці стався через удар HIMARS
Ціни на житло у Львові перевищують столичні: як придбати квартиру не за всі гроші світу
В ООН спростували брехню Росії, що теракт в Оленівці стався через удар HIMARS
Новини Факти ICTV – випуск новин за 00:00 (25.07.2023)
В ООН спростували брехню Росії, що теракт в Оленівці стався через удар HIMARS
Помилка в тексті
Помилка
Ми використовуємо cookies
Погоджуюсь