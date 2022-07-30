Липень, 29 в 21:49

В окупованій Оленівці на Донеччині в колонії, де утримувалися українські військовополонені, зокрема й бійці Азову, пролунали вибухи.

Так звана влада терористичної “ДНР” звинуватила у обстрілах Збройні сили України і заявила, що загинуло 47 українських захисників, ще 130 поранено. Хоча дивним чином жоден працівник колонії не постраждав від “українського обстрілу” – лише полонені.

Факти ICTV зібрали усю інформацію про вбивство наших полонених в Оленівці.

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Що сталося?

У Генеральному штабі ЗСУ заявили, що артилерійський удар по колонії завдали саме збройні сили РФ – з метою приховати тортури над полоненими та розстріли, і звинуватити у всьому Україну.

Лідер Азову Андрій Білецький розповів, що вночі росіяни вбили частину полонених азовців. А у своєму воєнному злочині командування окупантів намагається звинуватити українську армію.

До того ж Білецький оголосив “полювання” на кожного, хто причетний до вбивства військовополонених в Оленівці.

У Головному управлінні розвідки Міноборони підтвердили, що саме Росія вчинила вибухи у колонії, і наголосили, що це не що інше, як беззаперечний акт тероризму з боку збройних сил РФ.

Крім того, українській розвідці вдалося встановити, що вбили наших військовополонених найманці зі складу ПВК Вагнера (Ліга) за особистою командою власника ПВК – Євгена Пригожина.

Проте організація та здійснення теракту не були узгоджені з керівництвом міністерства оборони РФ, наголосили в ГУР.

У ГУР вважають, що теракт у колонії вчинили з метою приховати факти тотального розкрадання коштів, виділених на утримання українських військовополонених. 1 серпня до колонії мала прибути комісія з Москви для перевірки витрат виділених коштів.

Службі безпеки України вдалося перехопити розмову бойовиків “ДНР”, які не вірять у брехню російської пропаганди про те, що “обстріл” виправної установи в Оленівці здійснила Україна.

Ба більше, наголошується, що жоден з очевидців не чув, як до колонії прилітає якась ракета чи снаряд. Не було характерного свисту, а вибухи сталися самі по собі.

Реакція Офісу президента

Радник очільника Офісу президента Михайло Подоляк вважає, що Росія спланувала вибухи в Оленівці з метою зірвати переговори щодо обміну полоненими.

Подоляк наголосив, що ЗСУ не мають оперативних цілей в окупованій Оленівці. А от масштабність та швидкість інформаційної кампанії від російської пропаганди з цього питання вказують на те, що це була якраз спланована та організована акція.

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Реакція МЗС України

Голова МЗС Дмитро Кулеба закликав міжнародних партнерів жорстко засудити злочинний вибух у колонії в тимчасово окупованій Оленівці, адже підступне вбивство наших військовополонених є порушенням гуманітарного права.

Також міністр закордонних справ закликав країни визнати РФ державою-терористом.

Росіяни вчинили ще один жахливий воєнний злочин, обстрілявши виправну установу в окупованій Оленівці, де вони тримали українських військовополонених. Закликаю всіх партнерів жорстко засудити це брутальне порушення міжнародного гуманітарного права і визнати РФ державою-терористом. — Dmytro Kuleba (@DmytroKuleba) July 29, 2022

Російські пропагандисти заявили, що ЗСУ обстріляли колонію в Оленівці з американських HIMARS. Однак слід наголосити, що кожен вистріл М142 HIMARS чітко фіксується – від часу пуску до локації потрапляння. І все це доведуть в міжнародних інстанціях.

На відео з місця трагедії можна побачити уламки HIMARS, проте деякі з них вже вкриті іржею. Це вказує на те, що їх заздалегідь зібрали й привезли на місце.

Також з відео можна дійти висновку, що вибухи були усередині виробничого цеху – наприклад, залізні ліжка не порозкидало, як від обстрілу.

Раніше заступниця міністра оборони Ганна Маляр розповіла, що 16 травня з Азовсталі до медичного закладу у Новоазовську евакуювали 53 важкопоранених бійців. Ще 211 осіб гуманітарним коридором вивезли в окуповану Оленівку. Згодом мала розпочатися процедура обміну.

Наразі триває збір інформації про жертв та конкретних виконавців воєнного злочину в Оленівці.