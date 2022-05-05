Хто такий Анатолій Шарій

У четвер, 5 травня, Служба безпеки України повідомила про затримання в Іспанії проросійського блогера Анатолія Шарія, якого в нашій державі підозрюють у державній зраді.

Що відомо про Анатолія Шарія та в чому його підозрюють – далі в матеріалі.

Анатолій Шарій – відеоблогер і колишній журналіст, відомий тим, що поширював проросійські наративи.

У січні 2012 року він залишив територію України та перебував на території країн Європи. На момент виїзду керував відділом розслідувань в інтернет-виданні Обозрєватєль.

Того ж 2012 року Шарій отримав у Литві політичний притулок та право на постійне проживання в Євросоюзі.

З 2014 року він записав багато роликів з їдкою критикою української влади.

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У червні 2019 року Шарій вирішив створити свою політичну партію (Партію Шарія) і брати участь у парламентських виборах.

Спочатку Центральна виборча комісія відмовилася реєструвати його кандидатом у народні депутати України, але 2 липня, після рішення Верховного суду, він все ж був зареєстрований. Згодом, після акцій протесту та листа Служби безпеки з інформацією про те, що Шарій із 2012 року не проживає в Україні, ЦВК скасувала його реєстрацію.

У жовтні 2020 року під час місцевих виборів партія Шарія пройшла до низки місцевих рад на Сході і Півдні України.

У травні 2021 року Литва позбавила Анатолія Шарія статусу біженця.

Протягом останнього часу він проживав на території Іспанії, де й був затриманий.

Санкції проти Шарія та затримання в Іспанії

У лютому 2021 року Служба безпеки України оголосила Анатолію Шарію підозру за двома статтям Кримінального кодексу України: ч. 1 ст. 111 (Державна зрада) та ч. 1 ст. 161 (Порушення рівноправності громадян залежно від їх расової, національної належності, релігійних переконань, інвалідності та за іншими ознаками).

– На переконання слідчих, він здійснював протиправну діяльність на шкоду національній безпеці України в інформаційній сфері… Починаючи з 2012 року, через соціальні мережі, електронні ЗМІ та російські телевізійні канали він сприяв державним та неурядовим структурам РФ у проведенні спеціальних інформаційних операцій, – наголошували в СБУ.

За інформацією спецслужби, Шарій займався дискредитацією державної політики України, поширював маніпулятивну інформацію щодо ініціатив української влади та подій на Сході нашої країни. Ці дії були спрямовані на дестабілізація суспільно-політичної та соціально-економічної ситуації в Україні, розпалювання міжетнічних та міжконфесійних конфліктів.

В СБУ зазначали, що матеріали Шарія активно використовували російські пропагандистські ЗМІ.

У серпні 2021 року Рада національної безпеки та оборони запровадила санкції проти Анатолія Шарія, його дружини Ольги, Алли Бондаренко (матері Ольги Шарій), Товариства з обмеженою відповідальністю Інформаційне агентство Шарій.нет.

Обмежувальні заходи передбачали блокування активів, обмеження торговельних операцій, запобігання виведенню капіталів за межі нашої держави, блокування доступу до веб-ресурсу https://sharij.net тощо.

Відеохостинг YouTube заблокував канали Анатолія Шарія на території України.

5 травня 2022 року стало відомо, що Анатолія Шарія, якого в Україні підозрюють у державній зраді, затримали правоохоронні органи Іспанії. Це сталося напередодні, 4 травня.

Як наголосили в СБУ, докази слідства були підтверджені низкою експертних досліджень, які встановили, що у виступах Шарія є факти підривної діяльності проти України.

Джерело: СБУ, Чесно