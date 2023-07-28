Работали на ФСБ: Шария и экс-главу полиции Винницкой области будут судить за госизмену

Пророссийского блогера Анатолия Шария и бывшего главу полиции Винницкой области Антона Шевцова будут судить за государственную измену, так как они работали на ФСБ РФ.

Об этом сообщает Офис генерального прокурора.

Прокуроры Винницкой областной прокуратуры направили в суд обвинительный акт в отношении обоих обвиняемых по ч. 2 ст. 28 ч. и 2 ст. 111 Уголовного кодекса Украины (государственная измена, совершенная по предварительному сговору группой лиц).

Установлено, что Шарий и Шевцов вели подрывную деятельность против Украины во исполнение задач российской спецслужбы.

Ранее СБУ сообщила о подозрении в госизмене экс-главе ГУ Нацполиции в Винницкой области Антону Шевцову, который с 2016 года находится во временно оккупированном Севастополе и получил гражданство РФ. Именно в Крыму бывший полицейский сотрудничал с сотрудником ФСБ.

Шевцов передавал куратору информацию об украинских политиках, руководителях предприятий топливно-энергетической отрасли, владельцах интернет-ресурсов, которые могли быть использованы против Украины. Для этого Шевцов пользовался личными связями и сведениями с предыдущих мест работы.

Анатолий Шарий является руководителем запрещенной в Украине пророссийской политической партии. С 2019 года он проживает в Испании, и именно оттуда через свой YouTube-канал распространяет антиукраинские сюжеты.

В Офисе генпрокурора настаивают, что Шевцов привлек Шария к сотрудничеству с ФСБ РФ.

Сообщники создавали политически ангажированные тенденциозные сюжеты антиукраинского содержания. О проделанной работе обвиняемые отчитывались своему куратору из ФСБ РФ, заявили в Генпрокуратуре.

Фото: скриншот с видео

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