Екскерівнику поліції Вінниччини повідомили про держзраду – готував “плани” терактів

Березень, 01 в 15:11

Колишньому очільнику поліції Вінницької області оголосили про підозру в держзраді, зокрема, його обвинувачують у підготовці “плану” проведення диверсійної роботи в Україні для ФСБ.

Про це повідомляє пресслужба Служби безпеки України.

Слідчі встановили, що поплічником ворога виявився ексочільник ГУ Нацполіції у Вінницькій області Антон Шевцов, який з 2016 року перебуває у тимчасово окупованому Севастополі та набув громадянство РФ.

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Шевцов за власної ініціативи сприяв спецслужбі РФ у проведенні розвідувально-підривної діяльності проти України.

Свої “рекомендації” щодо розхитування внутрішньо-політичної обстановки в нашій державі він також передавав обвинуваченому в держзраді колишньому нардепу Володимиру Сівковичу.

— Встановлено, що саме Шевцов після повномасштабного вторгнення особисто розробив для ФСБ так званий План щодо проведення диверсійної роботи на території України, – повідомили в СБУ.

Куратором цього “проєкту” було призначено співробітника 5-ї служби ФСБ Косенка М.Ю. Цей “документ” передбачав проведення агресором серії вибухів на об’єктах цивільної інфраструктури в різних регіонах нашої держави.

За розробленим “сценарієм”, після терактів мали відбутись показові затримання “винних” та публічно пролунати сфабриковані звинувачення у їхній причетності до руху опору. Усе це планували широко оприлюднювати в інформпросторі через основні рупори Кремля та підконтрольні Telegram-канали.

Таким чином Москва планувала дискредитувати Україну на міжнародній арені та спробувати виправдати окупацію частини території нашої держави.

Наразі співробітники СБУ поетапно задокументували злочини Шевцова і встановили коло осіб, залучених ним до протиправної діяльності. На підставі зібраних доказів слідчі СБУ повідомили російському агенту про підозру за ч. 2 ст. 111 КК України (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану).