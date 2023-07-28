Тіла побратимів вплавилися в ліжка. Азовець з Оленівки розповів про теракт у колонії

У ніч проти 29 липня в Оленівській колонії, де тримали військовополонених з Азову, сталася серія вибухів. Відомо, що тоді загинуло понад 50 українських полонених та понад 70 бійців дістали травм різного ступеню тяжкості. Солдат Азову на псевдо Крафт був серед поранених.

До роковин жахливої Оленівської трагедії журналісти Фактів ICTV поспілкувалися з військовим, якому вдалося вижити в тому пеклі.

Битися до останньої краплі крові

Солдат на псевдо Крафт сам із Києва. Вступив у лави Азову, коли йому було лише 20 років. На той час він був оператором БпЛА. 24 лютого 2022 року, коли колони російської техніки вдиралися в Україну, він проходив службу в Маріуполі.

– Ми прокинулися трохи раніше за вибухи. Речі в нас вже були зібрані. Сіли в техніку і висунулися у свій район зосередження. Конкретно наш підрозділ стояв у мікрорайоні Східний. Це північна частина Маріуполя в бік Лебединського. Ну і там далі, десь ближче до початку березня, почалися перші контакти з противником. Нам командир сказав битися до останньої краплі крові.

Вихід з Азовсталі

Крафт згадує, що під час боїв за Маріуполь його головним страхом було не померти, а потрапити в полон.

– Це просто був наказ командира про те, що ми виходимо в полон, щоб зберегти життя на той момент наших поранених побратимів. Їх тоді було понад 600. У мене також було багато поранених побратимів, ну і насамперед усі думали про них. Редіс пропонував варіант, щоб евакуювати всіх поранених, а ми продовжили далі битися, але цей варіант не підходив Росії. Тому вони вирішили, що ми всі виходимо в полон. Тобто це просто був наказ командира. Ми командиру довіряємо, тому вирішили, що так буде краще для всіх.

Крафт виходив з Азовсталі в останній партії, це було 20 травня. І лише в середині червня Червоний Хрест зателефонував матері бійця та повідомив, де він перебуває.

Оленівська колонія

Крафта та інших його побратимів привезли до Оленівської колонії зранку 21 травня.

– Нас зареєстрували, умовно кажучи, позбирали дані, перевірили речі й потім розселили по бараках.

Про умови тримання

За словами військового, на той момент колонія не була розрахована для тримання такої кількості людей. Тому хтось спав на ліжках, хтось на кариматах на підлозі. Спали навіть на вулиці. Працівники кухні не встигали готувати, тому годували один-два рази на день.

– Ми могли, скажімо, пообідати десь о третій ночі. На той момент, коли ми заїхали в барак, ми знайшли певну документацію – там мало розселятися не більш як 50 людей, а нас там жило понад 300. Люди лежали на підлозі, на ліжках, тобто скрізь, де можна було притулитися. Хтось у самому корпусі спав, інші – просто в спальниках на вулиці.

– У нас там іноді бувало таке, що приїжджали перевірки, і нас просили: “Хлопці, приберіться там туди-сюди, нормальний вигляд майте”. Ми спокійно виконували це все, та й саме керівництво колонії теж у деяких моментах йшло нам назустріч. Більш-менш адекватно до нас ставилися порівняно з російськими в’язницями.

День перед терактом

За день до трагедії, як згадує Крафт, керівництво колонії зібрало солдатів з Азова, які перебували в різних бараках, і переселило в окрему будівлю під приводом ремонту тих приміщень. Уже тоді військового насторожили такі дивні дії.

– Просто зібрали 200 азовців із різних бараків, пошикували і відвели туди, на промку. Там був просто цех, де стояли ліжка, і нас туди ніби розселили. Потім нас шукали, прийшов начальник колонії і каже, що так, мовляв, і так, ми вас зараз переселяємо сюди, щоб зробити аля якийсь ремонт у тих корпусах. Одразу ж у голові таке запитання: навіщо переселяти частково людей з усіх бараків, якщо можна виселити повністю один, відремонтувати і заселити хлопців назад.

День трагедії

– Це був звичайний день, ми повечеряли десь о 20:00-21:00, і я пішов умитися. Повертаючись, я побачив у небі дрон. Це, найімовірніше, було якесь крило, яке просто летіло та блимало червоним і зеленим. Буквально за кілька хвилин від стін Оленівської колонії в напрямку, здається, Мар’їнки відпрацював Град, для нас це була не новина, бо там постійно працювала артилерія поруч. Я пішов спати.

Вибухи в Оленівській колонії

– Я прокинувся від того, що мене поранило. Я дістав поранення черевної порожнини й частково осколкове поранення правого кульшового суглоба. Побачив, що ангар горить, все в диму й починає горіти стеля.

Я провів собі первинний огляд і почав виходити з цього ангара. Дорогою бачив тіла побратимів, деякі з них були просто обвуглені, вплавлені в ліжка. У той момент думок жодних не було. Це критична ситуація, ти дієш суто за алгоритмами – надати собі допомогу і відійти якомога далі від місця, куди ще може прилетіти. Я вийшов і впав…

Обмін

Військових доправили до лікарні. Крафт прокинувся через два дні у реанімації. В нього була велика крововтрата. Конвоїри, які охороняли поранених українських військових, розповідали, що це нібито ЗСУ поцілили по Оленівській колонії з HIMARS, і навіть показували публікації росЗМІ.

– Я їм кажу: пацани, якби HIMARS відпрацював по нашому бараку, тут хоч хтось узагалі залишився б живим? Вони задумалися, але відповіді ніякої від них не було.

– Це максимально підступно було зроблено. Може, їх жаба душила, що вони не могли з нами тягатись на рівних як військові з військовими, й вирішили таким чином помститися. Можливо.

– На мою думку, щось було закладено десь у районі стелі або в балки. Щодо того, що у верстати, не впевнений. Може, десь у якісь електронні щитки. Підрив був ініційований зсередини, тому що коли я виходив, частина даху була ще ціла, і я бачив просто розсунуті ліжка. Вони стояли рівно, але були розсунуті. Наче їх якоюсь вибуховою хвилею відкинуло. І якби це був приліт, то була б пошкоджена підлога, а вона не була пошкоджена. Ям або ще чогось, коли виходив, я не бачив.

28 серпня Крафта відвезли в іншу лікарню в Донецьку, і там він уже перебував до обміну, який відбувся 20 вересня. Того дня обміняли 200 військовослужбовців, 100 з яких були з “Азову”.

Як проходить розслідування трагедії в Оленівці й чи можливо встановити й притягнути до відповідальності винних, читайте в матеріалі Фактів ICTV.

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