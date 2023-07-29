Роковини трагедії в Оленівці. Як триває ідентифікація тіл та хто відповідатиме за смерть українських воїнів

Рік тому Україна та світ здригнулися від чергового злочину Російської Федерації – в окупованій Оленівці під Маріуполем росіяни влаштували вибух в одному з бараків, де утримували українських військових полонених. Тоді загинули понад 50 оборонців з Азовсталі.

Факти ICTV згадують, що передувало трагедії, як це сталося, та чи можливо встановити й притягнути до відповідальності винних.

Пекельна ніч

В Оленівці у ніч із 28 на 29 липня 2022 року пролунав потужний вибух на території колишньої виправної колонії. Вибухом повністю випалено з середини одну з будівель, яку окупанти поспіхом облаштували для тримання українських полонених, зокрема, бійців з Азовсталі. Загинуло понад 50 бранців, ще понад сотня дістали поранення.

За свідченням тих, хто вижив, десь опівночі пролунав перший вибух. Через кілька хвилин – другий. Паралельно з вибухами окупанти запускали Гради, щоб імітувати обстріл з боку України своїх же воїнів.

За свідченнями полонених, після вибуху окупанти навіть не намагалися надати допомогу пораненим. До колонії прибули швидкі, проте медиків не пускали.

На допомогу нашим пораненим вибігли полонені медики з інших бараків. Та й те, допомогу вони почали надавати лише через 2-3 години після вибухів, коли охорона колонії дозволила це робити. Багато хлопців загинуло через крововтрати, бо не було чим зупиняти кров.

Журналісти-розслідувачі розповіли, що охорона колонії навіть стріляла по хлопцях, які бігли з криками про допомогу – вони боялися, що полонені побіжать далі.

Тих поранених, які вижили, окупанти покидали в КамАЗи й повезли в якийсь госпіталь. Дорогою полонені теж помирали, як і в госпіталі.

Чим підірвали?

Росіяни заявили, що ЗСУ начебто вгатили по колонії з HIMARS, проте жодних доказів так і не надали. Голова ООН із прав людини Фолькер Тюрк спростував цю заяву Кремля.

Висновки міжнародних експертів свідчать, що причиною вибуху була термобарична зброя. В Офісі генпрокурора повідомили, що причиною вибуху стало застосування реактивного термобаричного гранатомета.

Такі боєприпаси використовуються для знищення живої сили у фортифікаційних спорудах. Спочатку розпилюється вибухонебезпечна рідина, яка змішується із повітрям, а згодом ця суміш підривається. Температура “вогняної хмари” перевищує 2000°C – випалює все живе та знищує техніку.

В українській розвідці вважають, що росіяни взагалі не мали наміру обмінювати українських полонених в Оленівці та навмисно їх вбили, щоб приховати тортури й нелюдські умови утримання.

У Генштабі ЗСУ повідомили, що вибух в Оленівці вчинили “вагнерівці” за командою Євгена Пригожина, проте без узгодження з військовим командуванням Росії.

Вибухи підлаштували

Служба безпеки України опублікувала перехоплення розмови бойовиків “ДНР”, один із яких розповів, що вибух влаштували самі росіяни. А заяви, що то був HIMARS, це брехня. Жоден з очевидців не чув, як у колонію прилітає якась ракета – не було характерного свисту, а вибухи відбувалися самі собою.

Аналітики американського Інституту вивчення війни (ISW) заявили, що візуальні докази з місця трагедії більше підтверджують заяву України, аніж Кремля. Відео слідчого ізолятора, на яких видно збитки від пожежі, не такі, яких міг би завдати удар із HIMARS, наголосили аналітики.

Реакція президента України й ОПУ

Президент Володимир Зеленський заявив, що вибух у колонії в Оленівці – це свідомий воєнний злочин і масове вбивство українських військовополонених.

Очільник держави нагадав, що ООН і Міжнародний комітет Червоного Хреста виступили гарантами життя та здоров’я наших військових, які виходили з Азовсталі. Тож саме ООН і Червоний Хрест мають відреагувати на теракт.

Радник голови Офісу президента Михайло Подоляк також вважає, що вибух в Оленівці був свідомою стратою наших полонених, і що вибух відбувся зсередини.

– Супутникові знімки демонструють, що пошкоджено лиш одну будівлю. Саме до неї перевели полонених просто перед терактом. Аналіз фото свідчить про термобаричний вибух ізсередини, – написав Подоляк.

Медіа й далі пишуть про «удар по Оленівці». Та чи є хоч один доказ удару? 1. Супутникові знімки демонструють, що покоджено лиш одну будівлю.

2. Саме в неї перевели полонених просто перед терактом.

3. Аналіз фото свідчить про термобаричний вибух ізсередини. Удар? Ні, теракт. pic.twitter.com/C35NURlo1P — Михайло Подоляк (@Podolyak_M) July 31, 2022

Реакція ООН і Червоного Хреста

3 серпня 2022 року генсек ООН Антоніу Гутерреш повідомив про запуск місії для встановлення фактів вибуху в Оленівській колонії. Про розслідування попросили як Україна, так і РФ.

Гутерреш тоді наголосив, що будуть “шукати факти”, а от повноважень на проведення кримінального розслідування в ООН немає.

28 вересня уповноважений з прав людини Верховної Ради Дмитро Лубінець повідомив, що створена місія, так і не приїхала до України, хоча генсек ООН обіцяв, що це відбудеться швидко.

Крім того, Лубінець проаналізував склад цієї місії, в якій, за його словами, троє іноземців “перебувають під впливом РФ”. Омбудсмен вважає, що дії ООН – це аби щось робити.

– Вони наголошують, що звернулися до РФ і чекають дозволу в Оленівку приїхати. Всі притомні люди розуміють, що РФ вже давно прибрала всі докази того воєнного злочину, — наголосив Лубінець.

Він також назвав вибух в Оленівці спланованим Росією терактом.

Нагадаємо, що саме ООН і Міжнародний комітет Червоного Хреста мали гарантувати безпеку життя українських військових, які виходили з Азовсталі та яких перевезли до Оленівки.

Через п’ять місяців генсек ООН Антоніу Гутерреш розпустив місію, бо не вдалося отримати гарантії безпеки від РФ, тому місія навіть не починала роботу.

Розслідування вибуху в Оленівці

29 липня одразу після появи інформації про вибух в Оленівці, Координаційний штаб із питань поводження з військовополоненими звернувся до російської сторони з вимогою надати списки загиблих і поранених. Українська сторона вимагала, щоб пораненим надали необхідну медичну допомогу, а тіла загиблих повернули.

У штабі звернулися і до ООН, і Червоного Хреста щодо негайного розслідування злочину та нагадали, що саме ці дві організації мали гарантувати збереження життя та здоров’я українських військовополонених.

11 жовтня 2022 року до України вдалося повернути тіла 62 українських воїнів, серед них – і загиблі в Оленівці, повідомили в Мінреінтеграції.

Станом на 10 грудня 2022 року в Оленівській колонії окупанти утримували 150 українців. Україна вчергове просила допомоги Заходу, щоб міжнародних правозахисників допустили до полонених.

Омбудсмен Дмитро Лубінець заявив, що Україна, ймовірно, отримає доступ до колонії в Оленівці вже після звільнення території.

ДНК-експертизи тіл загиблих

Станом на 12 січня Україна повернула тіла 54 загиблих внаслідок теракту в Оленівці. Проте значною проблемою є процес ДНК-ідентифікації – він доволі тривалий, адже пов’язаний із розслідуванням інших аспектів злочину в Оленівці.

Станом на 28 липня українські слідчі ідентифікували 33 загиблих. Також триває ідентифікація ще 24 тіл, які могли перебувати у колишній виправній колонії в селища Оленівка, повідомили Фактам ICTV в Офісі Генпрокурора.

Окрім того, допитали як потерпілих 13 військовослужбовців, яких тримали в одному із приміщень колонії. Продовжується встановлення місцеперебування усіх осіб, які на момент вибуху знаходилися на території колонії в Оленівці.

Офіс Генпрокурора поки підтверджує 53 загиблих і 135 поранених внаслідок теракту.

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