Майже 70% українців хотіли б замінити парламент після перемоги, 23% президента – опитування
Переважна більшість українців підтримують оновлення центральної влади після перемоги у розв’язаній РФ повномасштабній війні. Найбільше громадян хочуть переобрання депутатів Верховної Ради.
Про це свідчать дані телефонного опитування, проведеного Київським міжнародним інститутом соціології (КМІС).
Соціологи поцікавилися в респондентів, чи потрібно після перемоги у війні для відновлення країни замінити центральну владу: президента, парламент та уряд.
З’ясувалося, що більшість українців (73%) підтримують перезавантаження центральної влади на тому чи іншому рівні.
Найменше респондентів (23%) хотіли б змінити президента після перемоги.
А найбільший запит на оновлення стосується Верховної Ради: 69% опитаних заявили про необхідність переобрання складу парламенту після завершення війни.
Склад Кабінету міністрів хотіли б змінити 47% опитаних.
Ще 19% вважають, що не потрібно нікого замінювати, а 8% не змогли відповісти на запитання.
У всіх регіонах України ситуація приблизно однакова: є підтримка оновлення центральної влади, особливо парламенту. І у всіх регіонах не більше чверті опитаних заявили про необхідність заміни президента.
Як зазначив виконавчий директор КМІС Антон Грушецький, в Україні спостерігається “ефект гуртування довкола прапора”: громадяни згуртувалися для відсічі ворогу, однак це не знімає бажання до перезавантаження влади.
– Хоча підтримка дій центральної влади поступово знижувалася перед початком 2022 року, проте після широкомасштабного вторгнення населення “розставило пріоритети”, і наразі ми бачимо загалом високу підтримку дій влади – для досягнення перемоги. Однак це не знімає наявне бажання українців до оновлення влади, до приходу більш чесних і компетентних управлінців на різних рівнях, – зазначив він, пояснюючи результати дослідження.
Соціологи КМІС провели всеукраїнське опитування упродовж 26 травня – 5 червня 2023 року. Був застосований метод телефонних інтерв’ю з використанням комп’ютера (CATI) на основі випадкової вибірки мобільних телефонних номерів.
Загалом було опитано 1 029 респондентів у віці від 18 років, які мешкають у всіх регіонах України, крім тимчасово окупованого Криму та окремих територій Донбасу. Опитування проводилося з українцями, які на той момент проживали на території України (у межах, які контролювалися українською владою до 24 лютого 2022 року).
У травні президент Парламентської асамблеї Ради Європи (ПАРЄ) Тіні Кокс заявив, що Україна має провести чесні президентські та парламентські вибори, навіть за умови воєнного стану.
У відповідь на це секретар РНБО Олексій Данілов нагадав, що під час воєнного стану вибори в Україні неможливі.