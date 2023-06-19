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Суспільство Опитування
Опитування
Юлія Соколова, редакторка стрічки

Майже 70% українців хотіли б замінити парламент після перемоги, 23% президента – опитування

Вибори в Україні
Фото: УНІАН

Переважна більшість українців підтримують оновлення центральної влади після перемоги у розв’язаній РФ повномасштабній війні. Найбільше громадян хочуть переобрання депутатів Верховної Ради.

Про це свідчать дані телефонного опитування, проведеного Київським міжнародним інститутом соціології (КМІС).

Соціологи поцікавилися в респондентів, чи потрібно після перемоги у війні для відновлення країни замінити центральну владу: президента, парламент та уряд.

З’ясувалося, що більшість українців (73%) підтримують перезавантаження центральної влади на тому чи іншому рівні.

Найменше респондентів (23%) хотіли б змінити президента після перемоги.

А найбільший запит на оновлення стосується Верховної Ради: 69% опитаних заявили про необхідність переобрання складу парламенту після завершення війни.

Склад Кабінету міністрів хотіли б змінити 47% опитаних.

Ще 19% вважають, що не потрібно нікого замінювати, а 8% не змогли відповісти на запитання.

Опитування - вибори ВР, уряду та президента

Фото: КМІС

У всіх регіонах України ситуація приблизно однакова: є підтримка оновлення центральної влади, особливо парламенту. І у всіх регіонах не більше чверті опитаних заявили про необхідність заміни президента.

Як зазначив виконавчий директор КМІС Антон Грушецький, в Україні спостерігається “ефект гуртування довкола прапора”: громадяни згуртувалися для відсічі ворогу, однак це не знімає бажання до перезавантаження влади.

– Хоча підтримка дій центральної влади поступово знижувалася перед початком 2022 року, проте після широкомасштабного вторгнення населення “розставило пріоритети”, і наразі ми бачимо загалом високу підтримку дій влади – для досягнення перемоги. Однак це не знімає наявне бажання українців до оновлення влади, до приходу більш чесних і компетентних управлінців на різних рівнях, – зазначив він, пояснюючи результати дослідження.

Соціологи КМІС провели всеукраїнське опитування упродовж 26 травня – 5 червня 2023 року. Був застосований метод телефонних інтерв’ю з використанням комп’ютера (CATI) на основі випадкової вибірки мобільних телефонних номерів.

Загалом було опитано 1 029 респондентів у віці від 18 років, які мешкають у всіх регіонах України, крім тимчасово окупованого Криму та окремих територій Донбасу. Опитування проводилося з українцями, які на той момент проживали на території України (у межах, які контролювалися українською владою до 24 лютого 2022 року).

У травні президент Парламентської асамблеї Ради Європи (ПАРЄ) Тіні Кокс заявив, що Україна має провести чесні президентські та парламентські вибори, навіть за умови воєнного стану.

У відповідь на це секретар РНБО Олексій Данілов нагадав, що під час воєнного стану вибори в Україні неможливі.

Джерело: КМІС
Війна в Україні, Верховна Рада, вибори в Україні, вибори президента, Кабінет міністрів, Опитування
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Майже 70% українців хотіли б замінити парламент після перемоги, 23% президента – опитування
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