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Марія Степанюк, редактор стрічки, журналіст, оглядач

З Туреччини додому повертаються командири захисників Маріуполя – Зеленський

повернення захисників Маріуполя з Туреччини
Фото: Офіс президента
Денис Прокопенко і Володимир Зеленський
Фото: Офіс президента
Святослав Паламар і Зеленський
Фото: Офіс президента
З Туреччини додому повертаються командири захисників Маріуполя – Зеленський
Фото: Офіс президента
Святослав Паламар
Фото: Офіс президента
Денис Прокопенко
Фото: Офіс президента
З Туреччини додому повертаються командири захисників Маріуполя – Зеленський
Фото: Офіс президента
З Туреччини додому повертаються командири захисників Маріуполя – Зеленський
Фото: Офіс президента
З Туреччини додому повертаються командири захисників Маріуполя – Зеленський
Фото: Офіс президента
повернення захисників Маріуполя з Туреччини
Денис Прокопенко і Володимир Зеленський
Святослав Паламар і Зеленський
З Туреччини додому повертаються командири захисників Маріуполя – Зеленський
Святослав Паламар
Денис Прокопенко
З Туреччини додому повертаються командири захисників Маріуполя – Зеленський
З Туреччини додому повертаються командири захисників Маріуполя – Зеленський
З Туреччини додому повертаються командири захисників Маріуполя – Зеленський

Україна повернула з Туреччини українських військових з Азовсталі, які перебували там після російського полону.

Про це повідомив президент України Володимир Зеленський у соціальних мережах.

— Повертаємося додому з Туреччини й повертаємо додому наших героїв. Українські воїни Денис Прокопенко, Святослав Паламар, Сергій Волинський, Олег Хоменко, Денис Шлега нарешті будуть із рідними. Слава Україні! – написав глава держави.

За домовленостями, вони перебували в Туреччині “під особистою протекцією президента Ердогана” після великого обміну полоненими між Україною та Росією, що відбувся у вересні 2022 року.

Попередньо п’ятеро українських командирів мали залишатися у Туреччині до закінчення війни, проте, ймовірно, Зеленський переконав свого турецького колегу відпустити військових додому.

Нагадаємо, 7 липня Володимир Зеленський прибув із візитом до Туреччини, де провів із президентом країни Реджепом Таїпом Ердоганом переговори, які назвав “дуже важливими”.

Фото: Офіс президента
Азов, Володимир Зеленський, Маріуполь, Туреччина
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