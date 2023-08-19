Посилення ЗСУ на землі та в небі: Зеленський разом із першою леді прибули до Швеції
У суботу, 19 серпня, президент України Володимир Зеленський здійснює робочий візит до Швеції. Главу держави супроводжує перша леді Олена Зеленська.
За словами президента, під час візиту заплановано низку зустрічей: із королем Швеції Карлом XVI, королевою Сільвією, премʼєром країни Ульфом Крістерссоном, спікером Андреасом Норленом і головами парламентських партій.
Обговорять допомогу для української армії, двосторонню співпрацю, зокрема в оборонно-промисловому комплексі, перспективи вступу України до Євросоюзу.
– Широкі українсько-шведські переговори. Особисто подякую Швеції за підтримку нашої боротьби за свободу й незалежність. Наше першочергове завдання – посилення українських воїнів на землі та в небі, розвиток двосторонньої співпраці, зокрема в ОПК, європейська інтеграція України та спільна безпека у євроатлантичному просторі, – наголосив Зеленський.
Він висловив повну підтримку Швеції на шляху її вступу до НАТО.
Президент висловив упевненість, що разом країни-союзники гарантують надійний мир в усьому балто-чорноморсько-азовському регіоні.
Одним із найгарячіших на Східному фронті залишається Бахмутський напрямок. Українські військовослужбовці тиснуть ворога по обидві сторони Бахмута – і той відступає. Найтяжче на полі бою піхотинцям, але завдяки злагодженій роботі аеророзвідки та мінометників, піхоті зачищати щойно звільнені території в рази легше.Владислав Круглов