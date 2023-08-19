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Україна
Юлія Соколова, редакторка стрічки

Посилення ЗСУ на землі та в небі: Зеленський разом із першою леді прибули до Швеції

Посилення ЗСУ на землі та в небі: Зеленський разом із першою леді прибули до Швеції

У суботу, 19 серпня, президент України Володимир Зеленський здійснює робочий візит до Швеції. Главу держави супроводжує перша леді Олена Зеленська.

За словами президента, під час візиту заплановано низку зустрічей: із королем Швеції Карлом XVI, королевою Сільвією, премʼєром країни Ульфом Крістерссоном, спікером Андреасом Норленом і головами парламентських партій.

Обговорять допомогу для української армії, двосторонню співпрацю, зокрема в оборонно-промисловому комплексі, перспективи вступу України до Євросоюзу.

– Широкі українсько-шведські переговори. Особисто подякую Швеції за підтримку нашої боротьби за свободу й незалежність. Наше першочергове завдання – посилення українських воїнів на землі та в небі, розвиток двосторонньої співпраці, зокрема в ОПК, європейська інтеграція України та спільна безпека у євроатлантичному просторі, – наголосив Зеленський.

Він висловив повну підтримку Швеції на шляху її вступу до НАТО.

Президент висловив упевненість, що разом країни-союзники гарантують надійний мир в усьому балто-чорноморсько-азовському регіоні.

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