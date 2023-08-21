У Міноборони Данії заявили, що Україна не зможе атакувати територію РФ за допомогою F-16

Глава Міноборони Данії Якоб Еллеманн-Єнсен заявив, що Україна зможе використовувати передані їй винищувачі F-16 лише на своїй території.

Про це повідомляє Reuters.

– Ми даємо зброю за умови, що вона буде використана для того, щоб вигнати ворога з території України. І не більше того, – сказав він.

За словами міністра, це стосується не лише винищувачів, а й танків чи іншої зброї.

Раніше президент України Володимир Зеленський повідомив, що Нідерланди нададуть Україні 42 винищувачі F-16.

Уряд Данії пообіцяв Україні 19 американських багатоцільових винищувачів F-16.

Джерело : Reuters

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