Передавання F-16 Україні та контрнаступ на Півдні: 544-й день війни

21 Серпня, 0:54

Зеленський пояснив, чи може Україна поступитися територіями для членства в НАТО

Україна не готова поступатися власними територіями заради членства в НАТО. Про це президент України Володимир Зеленський заявив на спільній з прем’єр-міністром Данії Метте Фредеріксен прес-конференції.

– Готові обміняти Бєлгород на наше членство в НАТО, – коротко сказав він.

Водночас Фредеріксен наголосила, що рішення, коли сісти за стіл переговорів, ухвалюватиме виключно Україна.