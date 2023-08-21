Передавання F-16 Україні та контрнаступ на Півдні: 544-й день війни
Зеленський пояснив, чи може Україна поступитися територіями для членства в НАТО
Україна не готова поступатися власними територіями заради членства в НАТО. Про це президент України Володимир Зеленський заявив на спільній з прем’єр-міністром Данії Метте Фредеріксен прес-конференції.
– Готові обміняти Бєлгород на наше членство в НАТО, – коротко сказав він.
Водночас Фредеріксен наголосила, що рішення, коли сісти за стіл переговорів, ухвалюватиме виключно Україна.
У Силах оборони розповіли про оперативну обстановку на південному напрямку
Оперативна обстановка в зоні відповідальності Сил оборони Півдня України, станом на 23.00: ворожа авіація, ані стратегічна, ані тактична, активності не проявляє.
Пусків БПЛА Shahed-136 у південному напрямку не фіксувалося.
В акваторії Чорного моря бойове чергування у ворожому корабельному угрупованні з 10 одиниць несе підводний човен з чотирма ракетами типу Калібр.
Вночі можливі характерні звуки роботи українських захисників, попередили в Силах оборони Півдня.
США нарощують виробництво 155-мм снарядів для України
США збільшують виробництво 155-мм артилерійських боєприпасів, необхідних для Збройних сил України для подальшого контрнаступу на південному та східному напрямках.
За даними видання The Washington Post, взимку ЗСУ пройшли американську підготовку на сучасних маневрах, але Україна нібито відмовилася від цієї тактики. ЗСУ віддали перевагу підходу з застосуванням артилерії, намагаючись прорвати російські мінні поля і лінії окопів.
Військовий експерт розповів про значення надання F-16 Україні
Україні потрібно 40 винищувачів F-16 для того, аби посилити контрнаступ ЗСУ та захистити від російських ракет один з напрямків.
Про це повідомив військовий експерт Defense Express Іван Киричевський.
Експерт зауважив, що F-16 допоможуть уникнути таких ситуацій, коли крилаті ракети РФ пролітали майже всю Україну, знаходячи шпарини у нашій ППО, діставалися до Львова і розверталися на Старокостянтинів.
Одним із найгарячіших на Східному фронті залишається Бахмутський напрямок. Українські військовослужбовці тиснуть ворога по обидві сторони Бахмута – і той відступає. Найтяжче на полі бою піхотинцям, але завдяки злагодженій роботі аеророзвідки та мінометників, піхоті зачищати щойно звільнені території в рази легше.Владислав Круглов