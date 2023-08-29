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Валентина Чорна, редакторка стрічки

У п’яти населених пунктах Запорізької області оголошено примусову евакуацію дітей

Евакуація дітей
Фото: Getty Images

У п’яти населених пунктах Василівського та Пологівського районів Запорізької області оголошено примусову евакуацію дітей.

Відповідне звернення Запорізької ОВА було розглянуто на засіданні Координаційного штабу з питань проведення обов’язкової евакуації населення в умовах воєнного стану.

– Учасники засідання одноголосно проголосували за проведення обов’язкової евакуації в примусовий спосіб дітей з їхніми батьками, особами, які їх замінюють, або іншими законними представниками з окремих населених пунктів Василівського та Пологівського районів Запорізької області, які розташовані поблизу районів ведення бойових дій, – повідомили в Мінреінтеграції.

Зокрема, йдеться про п’ять населених пунктів: місто Гуляйполе, селище міського типу Степногірськ, а також села Преображенка, Єгорівка, Новопавлівка.

Запорізька область - карта

Фото: Google Maps

Через складну безпекову ситуацію та ворожі обстріли звідти примусово евакуюють 54 дитини та 67 супроводжуючих (членів сімей).

Крім дітей, обов’язкова евакуація також стосуватиметься маломобільних осіб, які проживають у зазначених населених пунктах.

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евакуація, депортація

Джерело: Мінреінтеграції
Війна в Україні, Евакуація, Запорізька область, Російська агресія
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