В пяти населенных пунктах Запорожской области объявлена принудительная эвакуация детей

В пяти населенных пунктах Васильевского и Пологовского районов Запорожской области объявлена принудительная эвакуация детей.

Соответствующее обращение Запорожской ОВА было рассмотрено на заседании Координационного штаба по вопросам проведения обязательной эвакуации населения в условиях военного положения.

— Участники заседания единогласно проголосовали за проведение обязательной эвакуации в принудительный способ детей с их родителями, лицами, которые их заменяют, или другими законными представителями из отдельных населенных пунктов Васильевского и Пологовского районов Запорожской области, которые расположены вблизи районов ведения боевых действий, — сообщили в Минреинтеграции.

В частности, речь идет о пяти населенных пунктах: город Гуляйполе, поселок городского типа Степногорск, а также села Преображенка, Егоровка, Новопавловка.

Из-за сложной ситуации с безопасностью и вражеских обстрелов оттуда принудительно эвакуируют 54 ребенка и 67 сопровождающих (членов семей).

Кроме детей, обязательная эвакуация также будет касаться маломобильных лиц, проживающих в указанных населенных пунктах.

Источник : Минреинтеграции

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