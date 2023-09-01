РФ рятує Кримський міст від Морського малюка затопленими кораблями – розвідка Британії

Росіяни вдаються до низки заходів активного та пасивного захисту, щоб вберегти від атак Кримський міст.

Детальний перелік цих заходів оприлюднили в розвідці Міноборони Великої Британії 1 вересня.

За даними британського оборонного відомства, поряд із заходами активного захисту, до яких належать системи протиповітряної оборони, для мінімізації шкоди від майбутніх атак у росіян є ще низка засобів пасивного захисту:

генератори диму;

підводні бар’єри тощо.

Як РФ рятує Кримський міст від майбутніх атак

За даними розвідки Міноборони Великої Британії, Росія створила підводний бар’єр із затоплених кораблів та бонів (плавучих загороджень, що перешкоджають кораблям проходити з моря в гавань, – Ред.).

Доказом цього є світлини, зроблені 29 серпня, зазначають британські розвідники.

Таким чином росіяни прагнуть стримати атаки надводних дронів на Кримський міст.

У південній частині Кримського мосту, яка 17 липня зазнала атаки безпілотником Морський малюк, на відстані 160 метрів одне від одного розташовані кілька суден.

Можуть росіяни також застосовувати для стримування ракет радіолокаційного наведення радіолокаційні приманки на баржах.

Торік у вересні Військово-морські сили РФ упродовж кількох днів випробували цей засіб захисту.

Ще одним контрзаходом для захисту мосту є генератори диму TDA-3, що встановлюються на вантажівках.

До слова, із допомогою диму армія РФ намагалася стримати повітряні загрози місяць тому.

Чому Кримський міст є настільки важливим для росіян

Керченська протока, що сполучає Чорне й Азовське моря, є доволі вузькою ділянкою для військового матеріально-технічного забезпечення російських військ на окупованих територіях Херсонської та Запорізької областей.

Перетнути протоку росіяни можуть за допомогою поромів та незаконно збудованого Кримського мосту.

До того ж міст має особливе значення для президента РФ Володимира Путіна.

Ця незаконна переправа для очільника Кремля є символом окупації Криму після анексії півострова у 2014 році.

Що відомо про безпілотник Морський малюк

Безпілотник Морський малюк є унікальним винаходом Служби безпеки України.

Це почасти відображено в назві БпЛА (в очільника СБУ прізвище Малюк, – Ред.).

Саме ці безпілотники успішно уразили Кримський міст 17 липня, великий десантний корабель Оленегорский горняк 4 серпня та танкер SIG 5 серпня.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 555-ту добу.

За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні.

Більше інформації про війну в Україні – новини онлайн читайте в матеріалі Фактів ICTV.

Джерело : Ministry of Defence

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