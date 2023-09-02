Зеленський відвідає у вересні Нью-Йорк, щоб виступити в Радбезі ООН

Президент України Володимир Зеленський, як очікується, відвідає цього місяця щорічну зустріч світових лідерів в ООН в Нью-Йорку та візьме участь у засіданні Ради Безпеки ООН з питань України.

Про це повідомив у п’ятницю журналістам постійний представник Албанії при ООН Феріт Ходжа.

Цього місяця Албанія є головою Радбезу, що складається з 15 членів. З 18 вересня світові лідери почнуть збиратися в Нью-Йорку на засідання Генеральної Асамблеї ООН.

Засідання Ради Безпеки щодо України має відбутися 20 вересня.

Зазначимо, що Генеральна Асамблея ООН щорічно збирається на чергову сесію в період з вересня по грудень і в наступний період у міру необхідності. На ній країни мають можливість багатостороннього обговорення всього спектра міжнародних питань, відображених у Статуті ООН. Серед таких питань, останні два роки, безумовно, перебуває і агресія Росії, і безпека України, і продовольчі виклики, пов’язані з блокадою Чорного моря російським флотом тощо.

Примітно, що наступне засідання Контактної групи з питань оборони України (більш відомої, як Рамштайн) відбудеться за день до цього, 19 вересня.

Нагадаємо, раніше генеральний секретар ООН Антоніу Гутерріш відправив очільнику російського Міністерства закордонних справ Сергію Лаврову “низку конкретних пропозицій”, які мають посприяти відновленню “зернової угоди”.

Паралельно з цим тривають переговори країн щодо реалізації Формули миру, яка була запропонована президентом України. До цих перемовин, після саміту в Джидді (Саудівська Аравія), вже долучилося понад 60 держав із різних куточків світу, повідомив раніше президент Володимир Зеленський.

Джерело : The Guardian

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