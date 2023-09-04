Рішення відкрите: Кулеба про отримання ракет ATACMS від США

Рішення про надання Україні далекобійних балістичних ракет ATACMS досі відкрите. Сполучені Штати розглядають це питання.

Про це повідомив міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба під час спілкування з представниками ЗМІ в Києві.

За його словами, Вашингтон проводить аналіз, перш ніж ухвалити рішення.

– Це рішення відкрите. Воно абсолютно не закрите. В останній розмові з держсекретарем США (Етоні Блінкеном, – Ред.) ми це обговорювали. Він підтвердив, що вони проводять аналіз деяких моментів, пов’язаних із застосуванням, кількістю, щоб ухвалити остаточне рішення, – наголосив Кулеба.

Він нагадав, що Україна вже отримала далекобійні ракети від Франції та Великої Британії. Йдеться про британські Storm Shadow та їх французький аналог SCALP.

Кулеба вважає, що “буде більш ніж природно, якщо Німеччина та США доєднаються до цієї коаліції”.

Раніше радник Білого дому з нацбезпеки Джейк Салліван заявляв, що президенти США та України обговорюють ракети ATACMS, однак рішення буде за американським лідером Джо Байденом.

Посол України в США Оксана Маркарова пояснювала, що Вашингтон “змінив тональність” щодо ATACMS. Якщо раніше в США радили нашій країні “забути про це”, то зараз питання обговорюється.

За словами міністра оборони Олексія Резнікова, Україна має сигнали від інших держав, що ЗСУ можуть отримати далекобійні ракети Taurus та ATACMS.

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