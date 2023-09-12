ВМС про повернення “вишок Бойка”: У цю зону понад рік боялися заходити кораблі РФ

Військово-морські сили ЗСУ понад рік контролюють ту частину акваторії Чорного моря, де розташовані “вишки Бойка”. Йдеться про вогневий контроль з боку берегових ракетно-артилерійських військ.

Про це розповів речник ВМС ЗСУ Дмитро Плетенчук в ефірі Радіо Свобода.

За його словами, окупанти розуміють, що потикатися в ту зону для них смертельно небезпечно. Військові кораблі РФ припинили туди заходити після затоплення судна Василь Бех у червні 2022 року.

Зараз дивляться

– Був у них такий корабель, який транспортував озброєння та особовий склад на острів Зміїний. Після цього (його затоплення, – Ред.) вони зробили висновки. І більше року ми не спостерігали там присутності, – зазначив Плетенчук.

Проте не можна було виключати, що в цю зону може зайти російська диверсійна група на маломірних човнах, “щоб доставити особовий склад”.

Тому операція ГУР із взяття під контроль “вишок Бойка” була досить ризикованою. Найскладніше було доплисти до платформ на гумових човнах.

– Дістатися на таку відстань на гумових човнах – це реально треба бути дуже крутими хлопцями, якими ГУРівці і є, – заявив Плетенчук.

Він наголосив, що спецпризначенці ризикували життям. Оскільки, окрім загрози висадки диверсантів РФ на “вишки Бойка”, існувала і загроза з повітря через присутність там російських літаків.

– Цю зону, попри те, що ми її звільнили від присутності російських військових кораблів, все одно умовно можна вважати “сірою”. Тому що російська авіація там постійно, поки що. Вона веде розвідку і навіть періодично завдає вогневого ураження. Цю проблему так само потрібно вирішувати, – додав речник.

11 вересня стало відомо, що Україна повернула під контроль “вишки Бойка”, які перебували під окупацією РФ з 2015 року. Спецоперацію провели підрозділи ГУР.

“Вишки Бойка” – це бурові газо- та нафтовидобувні платформи в Чорному морі, поблизу берегів тимчасово окупованого Криму.

Під час операції відбувся бій між українськими спецпризначенцями на катерах та російським літаком Су-30. Ворожий винищувач отримав ураження і відступив.

Фото: ГУР Міноборони України

Джерело : Радіо Свобода

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