Відновленню не підлягають: Юсов про уражені у Севастополі кораблі РФ
Великий російський десантний корабель Мінськ та підводний човен Ростов-на-Дону, які було уражено під час нічної атаки у Севастополі, найімовірніше, не підлягають відновленню.
Про це в ефірі телемарафону Єдині новини заявив представник Головного управління розвідки Міноборони України Андрій Юсов.
– Ну, це значні ураження. Можна зараз говорити про те, що, з великою ймовірністю, відновленню не підлягають, – сказав він.
Юсов назвав ураження російських кораблів у Севастополі “добрими новинами” для українських громадян та Сил безпеки і оборони.
Нагадаємо, вночі 13 вересня після низки вибухів спалахнула масштабна пожежа на Севастопольському морському заводі у тимчасово окупованому Криму.
Згодом Міноборони РФ підтвердило пошкодження двох своїх кораблів.
За даними української розвідки, йдеться про російський великий десантний корабель Мінськ та підводний човен Ростов-на-Дону.
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