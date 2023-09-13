Відновленню не підлягають: Юсов про уражені у Севастополі кораблі РФ

Великий російський десантний корабель Мінськ та підводний човен Ростов-на-Дону, які було уражено під час нічної атаки у Севастополі, найімовірніше, не підлягають відновленню.

Про це в ефірі телемарафону Єдині новини заявив представник Головного управління розвідки Міноборони України Андрій Юсов.

– Ну, це значні ураження. Можна зараз говорити про те, що, з великою ймовірністю, відновленню не підлягають, – сказав він.

Юсов назвав ураження російських кораблів у Севастополі “добрими новинами” для українських громадян та Сил безпеки і оборони.

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Нагадаємо, вночі 13 вересня після низки вибухів спалахнула масштабна пожежа на Севастопольському морському заводі у тимчасово окупованому Криму.

Згодом Міноборони РФ підтвердило пошкодження двох своїх кораблів.

За даними української розвідки, йдеться про російський великий десантний корабель Мінськ та підводний човен Ростов-на-Дону.

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