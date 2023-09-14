Атака на бухту Севастополя: з’явилося перше відео з пошкодженим кораблем Мінськ

Російський великий десантний корабель Мінськ зазнав значних руйнувань внаслідок атаки на Севастопольський морський завод уночі 13 вересня.

У мережі з’явилося відео наслідків влучання по ворожому кораблю.

На опублікованих кадрах можна побачити ступінь пошкодження ВДК Мінськ і те, як росіяни ліквідовують задимлення на ньому.

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Нагадаємо, вночі 13 вересня після низки вибухів спалахнула масштабна пожежа на Севастопольському морському заводі у тимчасово окупованому Криму.

Згодом Міноборони РФ підтвердило пошкодження двох своїх кораблів.

Представник ГУР Андрій Юсов заявив, що ВДК Мінськ та підводний човен Ростов-на-Дону, які було уражено під час атаки у Севастополі, не підлягають відновленню.

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