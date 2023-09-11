Українські пілоти почнуть виконувати бойові завдання на F-16 раніше, ніж передбачалося – WSJ

Українські пілоти можуть бути готові до виконання бойових завдань на винищувачах F-16 вже у лютому 2024 року.

Про це пише Wall Street Journal з посиланням на українських та західних офіційних осіб.

За оцінками джерел WSJ в Україні, США можуть підготувати пілотів, які володіють англійською мовою, за п’ять місяців.

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Спрямована на навчання група налічує менше 10 льотчиків, які достатньо володіють англійською.

Вони вирушать безпосередньо на льотну підготовку на авіабазу Національної гвардії Морріс у Тусоні, штат Арізона, де базується 162 авіакрило, повідомив представник Пентагону.

Одночасно десятки українських пілотів розпочнуть курс навчання англійської мови на базі ВПС Лекленд у Сан-Антоніо.

Колишній командувач сил США в Європі Бен Годжес вважає, що чиновники “надмірно стурбовані” рівнем володіння англійською мовою.

– Їм потрібно керувати літаком, для цього не обов’язково вміти читати Шекспіра, – сказав він.

Як пише видання, мовна підготовка пілотів є лише однією з перешкод, яка заважає початку бойового використання F-16 в Україні.

Винищувачі вимагають приблизно 16 годин обслуговування на землі на кожну годину в повітрі, і навчання обслуговчого персоналу може виявитися ще складнішим завданням, ніж підготовка пілотів.

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