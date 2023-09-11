Укр Рус
Ігри
Укр Рус
Популярні
Внаслідок удару по ринку у Костянтинівці загинуло подружжя: дві доньки залишилися без батьків
Призов медиків: кого з жінок мобілізують та як це відбуватиметься
Знайшли у водоймі з зав’язаними руками: в Україні загинув доброволець з Британії
Терміново
РФ зруйнувала адмінбудівлю поліції в Кривому Розі: є загиблий, постраждалих – 73
Австрія відмовилася екстрадувати українських чоловіків-ухилянтів – ЗМІ
Україна
Потребує перевірки
Валентина Чорна, редакторка стрічки

Українські пілоти почнуть виконувати бойові завдання на F-16 раніше, ніж передбачалося – WSJ

Винищувач F-16
Фото: Getty Images

Українські пілоти можуть бути готові до виконання бойових завдань на винищувачах F-16 вже у лютому 2024 року.

Про це пише Wall Street Journal з посиланням на українських та західних офіційних осіб.

За оцінками джерел WSJ в Україні, США можуть підготувати пілотів, які володіють англійською мовою, за п’ять місяців.

Зараз дивляться

Спрямована на навчання група налічує менше 10 льотчиків, які достатньо володіють англійською.

Вони вирушать безпосередньо на льотну підготовку на авіабазу Національної гвардії Морріс у Тусоні, штат Арізона, де базується 162 авіакрило, повідомив представник Пентагону.

Одночасно десятки українських пілотів розпочнуть курс навчання англійської мови на базі ВПС Лекленд у Сан-Антоніо.

Колишній командувач сил США в Європі Бен Годжес вважає, що чиновники “надмірно стурбовані” рівнем володіння англійською мовою.

– Їм потрібно керувати літаком, для цього не обов’язково вміти читати Шекспіра, – сказав він.

Як пише видання, мовна підготовка пілотів є лише однією з перешкод, яка заважає початку бойового використання F-16 в Україні.

Винищувачі вимагають приблизно 16 годин обслуговування на землі на кожну годину в повітрі, і навчання обслуговчого персоналу може виявитися ще складнішим завданням, ніж підготовка пілотів.

Читайте також
ЗСУ зможуть застосовувати винищувачі F-16 вже навесні – Резніков
F-16

Війна в Україні, Винищувач F-16, Винищувачі для України, Російська агресія
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Прямий ефір ICTV Live
Матеріали за темою
Система Starlink має залишитися повністю доступною для українців – Блінкен
Українські пілоти почнуть виконувати бойові завдання на F-16 раніше, ніж передбачалося – WSJ
Карта повітряних тривог України онлайн: де є загроза ракетного удару
карта повітряних тривог онлайн
ЗСУ мають частковий успіх в районі Кліщіївки та Роботиного – Генштаб
Українські пілоти почнуть виконувати бойові завдання на F-16 раніше, ніж передбачалося – WSJ
Війна РФ проти України є дуже близькою для світу: Зеленський про загибель іноземних волонтерів
Українські пілоти почнуть виконувати бойові завдання на F-16 раніше, ніж передбачалося – WSJ
Уряд очікує на зростання ВВП на рівні 3-4% цього року – міністр економіки
Українські пілоти почнуть виконувати бойові завдання на F-16 раніше, ніж передбачалося – WSJ

Завантаження

Ігри
Відео
Повернення легенди: командир Азову Денис Прокопенко знову керує операціями на фронті

Наші Сили оборони продовжують витісняти окупанта – бригада Нацгвардії Азов показала свою роботу на фронті. 23 серпня вони провели ретельно сплановану операцію під керівництвом легендарного командира Дениса Прокопенка (Редіса), який повернувся до лав рідної бригади після російського полону та тривалого перебування у Туреччині.

Наталія Кулик
Найпотужніша зброя їде до України: що відомо про снаряди зі збідненим ураном
Українські пілоти почнуть виконувати бойові завдання на F-16 раніше, ніж передбачалося – WSJ
Нові правила для ФОП: кого стосується та за що штрафуватимуть
Українські пілоти почнуть виконувати бойові завдання на F-16 раніше, ніж передбачалося – WSJ
Новини Факти ICTV – випуск новин за 11:30 (08.09.2023)
Українські пілоти почнуть виконувати бойові завдання на F-16 раніше, ніж передбачалося – WSJ
Новини Факти ICTV – випуск новин за 11:00 (08.09.2023)
Українські пілоти почнуть виконувати бойові завдання на F-16 раніше, ніж передбачалося – WSJ
Помилка в тексті
Помилка
Ми використовуємо cookies
Погоджуюсь