Українці зможуть літати на F-16 вже за три місяці – командувач ВПС Нацгвардії США

Українські пілоти мають до жовтня прибути на базу ВПС Національної гвардії США Морріс в Тусоні (штат Арізона). Зараз вони проходять тестування на знання англійської мови, залежно від їхніх знань і попереднього досвіду на винищувачах, льотчики можуть завершити навчання на F-16 протягом трьох місяців.

Про це заявив генерал-лейтенант Майкл Ло, командувач ВПС Нацгвардії США, передає Associated Pres.

– Як тільки їм дадуть добро, вони приїдуть і негайно розпочнуть навчання, – наголосив він.

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Щоб вкластися у стислі терміни підготовки, як заявив Ло, на авіабазі, ймовірно, буде зміщено деякі інші міжнародні зобов’язання, і займуться передусім українськими пілотами.

Водночас після завершення навчання в США українцям ще потрібно буде уже в Європі пройти додаткову підготовку з НАТО, яка невідомо скільки часу забере.

Генерал Девід Олвін, кандидат на посаду наступного командувача ВПС США, заявив, що в середньому підготовка на F-16 займе від шести до дев’яти місяців, проте ці терміни можна скоротити, якщо українські пілоти опанують знання та навички швидше.

Ло вважає, що за три місяці F-16 можуть освоїти ті українські пілоти, які раніше тренувалися на F-15C – іншому сучасному винищувачі ВПС Національної гвардії, що базується у Фресно (штат Каліфорнія).

Джерело : AP

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