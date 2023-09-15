Генштаб ЗСУ підтвердив звільнення Андріївки на Донеччині

Сили оборони України завдяки штурмовим діям взяли під контроль Андріївку Донецької області.

Офіційно звільнення населеного пункту від російських окупантів підтвердили 15 вересня в Генеральному штабі Збройних сил України.

Нагадаємо, що вчора стався комунікаційний збій щодо оголошення про звільнення Андріївки.

Зараз дивляться

Спершу заступниця міністра оборони України Ганна Маляр повідомила про контроль над населеним пунктом.

Однак у пресслужбі 3 окремої штурмової бригади назвали інформацію про деокупацію хибною та передчасною, оскільки бої в районі населеного пункту не припиняються.

Згодом Ганна Маляр зауважила, що стався комунікаційний збій між кількома джерелами інформації, які доповідають про ситуацію безпосередньо з місця подій.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 569-ту добу.

За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні.

Більше інформації про війну в Україні – новини онлайн читайте в матеріалі Фактів ICTV.

Джерело : Генштаб ЗСУ

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.