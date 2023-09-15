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Україна
Тетяна Забожко, редакторка стрічки

Генштаб ЗСУ підтвердив звільнення Андріївки на Донеччині

Бої на фронті
Фото: Генштаб ЗСУ

Сили оборони України завдяки штурмовим діям взяли під контроль Андріївку Донецької області.

Офіційно звільнення населеного пункту від російських окупантів підтвердили 15 вересня в Генеральному штабі Збройних сил України.

Нагадаємо, що вчора стався комунікаційний збій щодо оголошення про звільнення Андріївки.

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Спершу заступниця міністра оборони України Ганна Маляр повідомила про контроль над населеним пунктом.

Однак у пресслужбі 3 окремої штурмової бригади назвали інформацію про деокупацію хибною та передчасною, оскільки бої в районі населеного пункту не припиняються.

Згодом Ганна Маляр зауважила, що стався комунікаційний збій між кількома джерелами інформації, які доповідають про ситуацію безпосередньо з місця подій.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 569-ту добу.

За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні.

Більше інформації про війну в Україні – новини онлайн читайте в матеріалі Фактів ICTV.

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Джерело: Генштаб ЗСУ
Війна в Україні, Генеральний штаб України, Донецька область, ЗСУ, Російська агресія, РФ
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