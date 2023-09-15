Генштаб ЗСУ підтвердив звільнення Андріївки на Донеччині
Сили оборони України завдяки штурмовим діям взяли під контроль Андріївку Донецької області.
Офіційно звільнення населеного пункту від російських окупантів підтвердили 15 вересня в Генеральному штабі Збройних сил України.
Нагадаємо, що вчора стався комунікаційний збій щодо оголошення про звільнення Андріївки.
Спершу заступниця міністра оборони України Ганна Маляр повідомила про контроль над населеним пунктом.
Однак у пресслужбі 3 окремої штурмової бригади назвали інформацію про деокупацію хибною та передчасною, оскільки бої в районі населеного пункту не припиняються.
Згодом Ганна Маляр зауважила, що стався комунікаційний збій між кількома джерелами інформації, які доповідають про ситуацію безпосередньо з місця подій.
Повномасштабна війна в Україні триває вже 569-ту добу.
За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні.
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