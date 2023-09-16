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Валентина Чорна, редакторка стрічки

Успіхи ЗСУ в районі Кліщіївки та скасування ембарго на зерно з України: 570-й день війни

570-й день війни
16 Вересня, 0:12

ЗСУ мають часткові успіхи в районі Кліщіївки Донецької області

Про це повідомили у зведенні Генерального штабу Збройних сил України за вечір 15 вересня.

За даними Генштабу, Сили оборони України продовжують ведення наступальної операції на Мелітопольському напрямку та штурмові дії на Бахмутському напрямку, де знищують ворога та крок за кроком звільняють окуповані території.

– За результатами ведення штурмових дій Сили оборони мають частковий успіх в районі Кліщіївки Донецької області, – повідомили військові.

Війна в Україні, Володимир Зеленський, ЗСУ, контрнаступ, Російська агресія
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Майбутнє вирішується в Україні – назва цьогорічної зустрічі Ялтинської Європейської Стратегії. До Києва вихідними з’їхалися світові лідери: політики, бізнесмени, економісти, історики, філософи та активісти. На два дні вони поринули у дискусії про те, якою має бути перемога України і як її пришвидшити. Основні критерії перемоги: без поступок територією, повернення полонених та викрадених дітей, засудження воєнних злочинців та членство в ЄС та НАТО.

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Успіхи ЗСУ в районі Кліщіївки та скасування ембарго на зерно з України: 570-й день війни
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