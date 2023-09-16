Дуже динамічна ситуація: що зараз у Кліщіївці, поблизу звільненої Андріївки
У Кліщіївці Донецької області, розташованій за 3 км від звільненої Андріївки, дуже динамічна ситуація.
Про це в ефірі телемарафону Єдині новини сказав начальник пресслужби Східного угруповання військ ЗСУ Ілля Євлаш.
– Тут противник продовжує огризатися, наносити удари як із застосуванням танків, авіації та артилерії, так і БпЛА. Ситуація складна, напружена, динамічна, проте контрольована. Метр за метром ми продовжуємо просуватися з важкими боями, – уточнив військовий.
За його словами, цей населений пункт так само важливий, як і Андріївка – “це фланг і можливість діставати до тилів”.
Євлаш зауважив, що поблизу Кліщіївки розташовані дороги, які контролюються окупантами, оскільки ними здійснюється пересування сил та техніки, а також забезпечення у Бахмуті.
– Тому це ускладнить їхнє становище на цьому напрямку, – підсумував він.
Повномасштабна війна в Україні триває вже 570-ту добу.
За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні.
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