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Україна
Валентина Летяк, редакторка стрічки

Дуже динамічна ситуація: що зараз у Кліщіївці, поблизу звільненої Андріївки

українські військові, війна в Україні
Фото: Getty Images

У Кліщіївці Донецької області, розташованій за 3 км від звільненої Андріївки, дуже динамічна ситуація.

Про це в ефірі телемарафону Єдині новини сказав начальник пресслужби Східного угруповання військ ЗСУ Ілля Євлаш.

– Тут противник продовжує огризатися, наносити удари як із застосуванням танків, авіації та артилерії, так і БпЛА. Ситуація складна, напружена, динамічна, проте контрольована. Метр за метром ми продовжуємо просуватися з важкими боями, – уточнив військовий.

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За його словами, цей населений пункт так само важливий, як і Андріївка – “це фланг і можливість діставати до тилів”.

Євлаш зауважив, що поблизу Кліщіївки розташовані дороги, які контролюються окупантами, оскільки ними здійснюється пересування сил та техніки, а також забезпечення у Бахмуті.

– Тому це ускладнить їхнє становище на цьому напрямку, – підсумував він.

Кліщіївка на карті

Фото: Deep State

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Звільнена Андріївка на карті

Повномасштабна війна в Україні триває вже 570-ту добу.

За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні.

Більше інформації про війну в Україні – новини онлайн читайте в матеріалі Фактів ICTV.

Війна в Україні, Донецька область, ЗСУ, контрнаступ, Російська агресія
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Майбутнє вирішується в Україні – назва цьогорічної зустрічі Ялтинської Європейської Стратегії. До Києва вихідними з’їхалися світові лідери: політики, бізнесмени, економісти, історики, філософи та активісти. На два дні вони поринули у дискусії про те, якою має бути перемога України і як її пришвидшити. Основні критерії перемоги: без поступок територією, повернення полонених та викрадених дітей, засудження воєнних злочинців та членство в ЄС та НАТО.

Наталя Луценко
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