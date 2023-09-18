У момент вторгнення на Півдні було 1,5 тис. захисників проти 20 тис. росіян – генерал

24 лютого 2022 року на Півдні було зосереджено приблизно 1,5 тис. українських військових, а РФ мала до 20 тис. живої сили та повну перевагу в техніці разів у 20-25.

Про це в інтерв’ю Українській правді розповів генерал-майор Андрій Соколов, який на початок вторгнення був заступником командувача ОК Південь і керував угрупованням військ Південь.

– Зокрема, у 59 бригаді особовий склад приблизно нараховував 1 300 людей. Чому так мало? Бо бригада перед цим вийшла із зони ООС, десь у грудні, тож перебувала на відновленні боєздатності. Процес відновлення ще не завершився, коли їх призначили у склад нашого угруповання, – пояснив він.

За його словами, бригаду перемістили на полігон в Олешківських пісках, на той момент вона була укомплектована лише на 60%.

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Соколов зауважив, що артилерія також була недоукомплектована, оскільки два дивізіони були на навчаннях на полігоні у Дівичках (Київська область), а група інженерного забезпечення – це сапери – на навчаннях у Кам’янець-Подільському.

– Плюс ще було десь 250 осіб у 137 батальйоні морської піхоти, який був укомплектований теж на 50%. І з цих 250 людей частина – строковики, які вели стабілізаційні дії на межі з Кримом, – уточнив генерал.

Ці стабілізаційні дії передбачали, що військові розтягнуті на ділянці до 200 км спостережними постами вздовж усієї межі, тому, каже Соколов, ворога зустрічали фактично близько 100 бійців на трьох опорних пунктах.

Йдеться про десь один взвод (15-45 осіб) в опорному пункті безпосередньо перед мостом Чонгар, до взводу – біля КПВВ Каланчак та ще один взвод – поблизу села Каїри (Чаплинський КПВВ, навпроти заводу Титан).

– Безумовно, цього було недостатньо навіть для ведення стабілізаційної операції, – наголосив він.

За його даними, на Південь тоді наступали орієнтовно 25 батальйонно-тактичних груп – це до 20 тис. особового складу.

– Проти нас діяв 22 армійський корпус у повному складі, не менше дивізії 58 армії північно-кавказької, найбільш підготовленої, і десь до половини 7 десантно-штурмової дивізії. Це дуже багато. Це й артилерія, і всі ці засоби, які є в їхньому складі. Плюс повітряний компонент десь до 140 літаків, 60 вертольотів і корабельний склад їхнього Чорноморського флоту, – додав генерал.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 572-гу добу.

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Джерело : Українська правда

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