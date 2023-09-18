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Україна
Валентина Чорна, редакторка стрічки

Україна досягла прогресу у контрнаступі – сенатор США Келлі

сенатор США Марк Келлі прибув в Україну

Сенатор США від штату Аризона Марк Келлі під час свого візиту до Києва заявив, що Україна має прогрес у контрнаступі.

Він наголосив, що українські військові роблять “фантастичну роботу в неймовірно складних обставинах”.

Відповідаючи на запитання про те, чи надання Україні літаків F-16 і ракет ATACMS змінять ситуацію на полі бою, Келлі сказав: Я не думаю, що є щось, що можна назвати панацеєю.

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– Ракетний комплекс класу “земля-земля” більшої дальності точно може змінити ситуацію, винищувач четвертого покоління, яким керують добре навчені люди і який добре обслуговується екіпажем на землі, може змінити ситуацію. Якщо з’єднати ці дві речі разом, так, я думаю, що це матиме значення, – зазначив сенатор США.

Келлі висловив упевненість, що український народ доб’ється успіху завдяки правильним рішенням уряду та допомозі партнерів.

Коментуючи ймовірні терміни передання Україні ATACMS, сенатор зазначив, що “це буде рішення адміністрації Байдена”.

За словами Келлі, найближчим часом США збираються розпочати підготовку пілотів F-16 у штаті Аризона і, зокрема, в Тусоні, де він живе.

Водночас сенатор наголосив, що “ми не побачимо F-16 у небі над Україною наступного тижня або наступного місяця”.

– На навчання команди знадобляться місяці, але ми дістанемося до мети, і це, я думаю, новий і суттєвий потенціал. Є деякі речі, які нам потрібно опрацювати і з’ясувати, як саме ми хочемо використовувати літак. У нього багато різних ролей, але я думаю, що це матиме значення, – пояснив він.

Зазначимо, що Марк Келлі прибув до Києва у понеділок, 18 вересня. Це другий від початку року візит сенатора США в Україну, вперше він приїжджав у квітні.

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Україна досягла прогресу у контрнаступі – сенатор США Келлі

Фото: Бріджит Брінк

Джерело: Інтерфакс-Україна
Війна в Україні, контрнаступ, Російська агресія, США
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