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Україна
Валерій Савицький, редактор стрічки

ЗСУ зроблять паузу восени і продовжать контрнаступ взимку – Міллі

Марк Міллі
Фото: Getty Images

Сили оборони України продовжать контрнаступ коли настане зима, земля замерзне і важка техніка зможе пересуватися.

Про це на брифінгу після засідання контактної групи з оборони України у форматі Рамштайн заявив голова Об’єднаного комітету начальників штабів США Марк Міллі, повідомляє Defence Now.

Генерал зазначив, що Україна щодня повільно, але впевнено рухається вперед, до стану, визначеного президентом Зеленським і підтвердженого країнами-союзниками.

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Він також підкреслив, що Київ не планує припиняти контрнаступ у зв’язку з наближенням зими.

– З наближенням зими, почнеться період, коли важка техніка не зможе пересуватися через вологу землю. Однак пізніше земля замерзне і це перестане бути проблемою. Сьогодні на засіданні (групи Рамштайн. – Ред.) представники української сторони зазначили, що ЗСУ не мають наміру призупиняти контрнаступ через настання зими. Тим більше, що вони мають стратегічну перевагу на фронті, – зазначив Марк Міллі.

Нагадаємо, у вівторок, 19 вересня, на німецькій авіабазі Рамштайн стартувала 15-та зустріч контактної групи з оборони України у форматі Рамштайн. У засіданні беруть участь міністр оборони США Ллойд Остін і голова Об’єднаного комітету начальників штабів США Марк Міллі. В українській делегації присутній новий міністр оборони Рустем Умєров.

Під час засідання, сторони обговорять найбільш нагальні актуальні потреби України – надання нашій країні артилерійських боєприпасів та поповнення боєкомплекту для західних систем ППО.

Під час 14-го засідання у форматі Рамштайн 18 липня, союзники обговорили постачання для України систем протиповітряної оборони, боєприпасів і броні.

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Війна в Україні, контрнаступ, Марк Міллі, Рамштайн
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