Підсумки 14-го Рамштайну: про яку допомогу домовились Україна та партнери цього разу

Протягом вівторка, 18 липня, відбулось 14-е засідання Контактної групи з оборони України, яке більше відоме, як Рамштайн.

Під час засідання сторони обговорили опанування українськими пілотами американських винищувачів F-16 та створення коаліції з розмінування України.

Також сторони обговорили посилення української протиповітряної оборони та постачання Україні додаткових боєприпасів.

Про те, що саме обговорювали сторону за підсумками 14-го Рамштайну, який цього місяця відбувався в онлайн-форматі – читайте на Фактах ICTV.

Під час відкриття засідання глава Пентагону Ллойд Остін заявив, що українці продемонстрували стійкість та сили у контрнаступі та захисті України.

– Контрнаступ України є ключовим моментом цієї трагічної війни. Українські Збройні сили виступили з ініціативою відновлення контролю над своєю суверенною територією. Але агресія Росії проти України породила дуже нестабільну ситуацію. Війна Путіна продовжує збирати жахливі та криваві жертви. Як я вже казав, боротьба України за свободу – це марафон, а не спринт. Ми забезпечили Україну критично важливими можливостями, як протиповітряна оборона та боєприпаси, і не маємо наміру відмовлятися від підтримки, – сказав він.

За підсумками зустрічі він повідомив, що головною темою засідання стали винищувачі F-16.

– Ми заслухали співголів коаліції з тренування на літаках F-16 з Данії та Нідерландів. Вони продовжують розвивати комплексний план навчання, щоби допомогти окремим дуже охочим українським пілотам навчитися керувати літаками четвертого покоління, – сказав він.

Крім того, голова Об’єднаного комітету начальників штабу США генерал Марк Міллі заявив, що для України силами партнерів по Рамштайну були підготовлені 17 бригадних бойових груп для контрнаступу, що складає 63 тис. підготовлених військовослужбовців.

Боєприпаси та ППО

За словами Остіна, крім літаків для України обговорювалось питання забезпечення українських сил протиповітряної оборони та поставок додаткових боєприпасів українським військовим. Глава Пентагону, зокрема, закликав учасників Рамштайну переглянути наявність озброєнь для України у своїх резервах.

Питання боєприпасів обговорювалось, зокрема, в рамках нарощування відповідних потужностей виробництва в країнах Євросоюзу.

За підсумками засідання очільник Міноборони України Олексій Резніков заявив, що Рамштайн-14 продемонстрував “непохитну підтримку України нашими партнерами”.

За його словами, пріоритетами зустрічі були постачання зброї та обладнання, терміново необхідних для звільнення території України, а також ППО, боєприпаси та броня.

– Дякую колегам з Люксембургу та Естонії за представлення конкретних кроків для розвитку ІТ-коаліції. Дякуємо литовським друзям за ініціативу створення коаліції з розмінування, – додав Резніков.

#Ramstein 14 has demonstrated our partners’ unwavering support for Ukraine.

✅Priority: The supply of weapons & equipment urgently required for the liberation of ???????? territory.

✅Focus: Air defense, ammo, & armor.

✅New initiatives!

✅ Thank you to my colleagues ????????… pic.twitter.com/n0oXV1qlgE — Oleksii Reznikov (@oleksiireznikov) July 18, 2023

Очільник Пентагону наголосив, що США та інші країни в межах Контактної групи продовжать стояти на боці України та забезпечать усім, що українським військам.

– Ми продовжуватимемо забезпечувати навчання, оснащення та підтримку Збройних сил України, щоб допомогти створити боєздатну та професійну українську армію, яка зможе захистити себе зараз і стримати агресію в майбутньому, – додав Остін.

Коаліція з розмінування

За результатами зустрічі міністр оборони Литви Арвідас Анушаускас повідомив, що для допомоги Україні з розмінуванням територій також формується відповідна коаліція.

– Коаліція формується за принципом “навчай та озброюй”, який використовується у межах допомоги українцям із військовою підготовкою, яку Литва надає разом із Фінляндією, Ісландією, Норвегією, Швецією, а незабаром – і Данією, – повідомив він.

За словами Арвідаса Анушаускаса, члени коаліції надаватимуть Україні відповідне обладнання для розмінування, а також інструкторів, що навчатимуть українських саперів.

Бронемашини М113

За ініціативою Бельгії, Нідерландів та Люксембургу найближчим часом Україна отримає додаткові бронемашини M113.

Очільник Міноборони Нідерландів Кайса Оллонґрен, заявив, що це спільна ініціатива країн Бенілюксу.

Бронемашини будуть оснащені системою озброєння, що керується дистанційно, а також кулеметами.

Це надасть українським військовим додаткові можливості на землі.

Ударні дрони та антидрони

Паралельно із засідання Рамштайну, агентство Reuters із посиланням на Білий дім повідомило, що США найближчим часом повідомить про новий пакет оборонної допомоги для України на $1,3 млрд.

Очікується, що до нового пакету допомоги увійдуть засоби протиповітряної оборони, системи для боротьби з безпілотниками, ударні БпЛА, а також боєприпаси.

У пакеті допомоги можуть бути два різновиди ударних безпілотників: Phoenix Ghost та Switchblade.

Також видання повідомляло, що виробник зброї з Австралії надасть Україні низку протидронних систем, що включатиме радари, датчики й аналітичні системи.

Контрнаступ Сил оборони України

За результатами засідання Марк Міллі, коментуючи українські наступальні дії, повідомив, що наразі ЗСУ поступово долають російські оборонні рубежі.

За його словами, контрнаступ України, який відбувається наразі, не можна назвати провальним, хоча швидкісного просування нема, як очікувалось низкою західних партнерів України.

Американський генерал нагадав, що хоч контрнаступ ЗСУ почався на початку червня, ускладнення на землі та повільне просування Сил оборони можна пояснити тим, що існує “різниця між війною на папері та реальною війною”.

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