Підсумки 14-го Рамштайну: про яку допомогу домовились Україна та партнери цього разу

Протягом вівторка, 18 липня, відбулось 14-е засідання Контактної групи з оборони України, яке більше відоме, як Рамштайн.

Під час засідання сторони обговорили опанування українськими пілотами американських винищувачів F-16 та створення коаліції з розмінування України.

Також сторони обговорили посилення української протиповітряної оборони та постачання Україні додаткових боєприпасів.

Про те, що саме обговорювали сторону за підсумками 14-го Рамштайну, який цього місяця відбувався в онлайн-форматі – читайте на Фактах ICTV.

Під час відкриття засідання глава Пентагону Ллойд Остін заявив, що українці продемонстрували стійкість та сили у контрнаступі та захисті України.

За підсумками зустрічі він повідомив, що головною темою засідання стали винищувачі F-16.

– Ми заслухали співголів коаліції з тренування на літаках F-16 з Данії та Нідерландів. Вони продовжують розвивати комплексний план навчання, щоби допомогти окремим дуже охочим українським пілотам навчитися керувати літаками четвертого покоління, – сказав він.

Крім того, голова Об’єднаного комітету начальників штабу США генерал Марк Міллі заявив, що для України силами партнерів по Рамштайну були підготовлені 17 бригадних бойових груп для контрнаступу, що складає 63 тис. підготовлених військовослужбовців.

За словами Остіна, крім літаків для України обговорювалось питання забезпечення українських сил протиповітряної оборони та поставок додаткових боєприпасів українським військовим. Глава Пентагону, зокрема, закликав учасників Рамштайну переглянути наявність озброєнь для України у своїх резервах.

Питання боєприпасів обговорювалось, зокрема, в рамках нарощування відповідних потужностей виробництва в країнах Євросоюзу.

За підсумками засідання очільник Міноборони України Олексій Резніков заявив, що Рамштайн-14 продемонстрував “непохитну підтримку України нашими партнерами”.

За його словами, пріоритетами зустрічі були постачання зброї та обладнання, терміново необхідних для звільнення території України, а також ППО, боєприпаси та броня.

– Дякую колегам з Люксембургу та Естонії за представлення конкретних кроків для розвитку ІТ-коаліції. Дякуємо литовським друзям за ініціативу створення коаліції з розмінування, – додав Резніков.

#Ramstein 14 has demonstrated our partners’ unwavering support for Ukraine.

✅Priority: The supply of weapons & equipment urgently required for the liberation of ???????? territory.

✅Focus: Air defense, ammo, & armor.

✅New initiatives!

✅ Thank you to my colleagues ????????… pic.twitter.com/n0oXV1qlgE

— Oleksii Reznikov (@oleksiireznikov) July 18, 2023